Un hélicoptère à la rescousse du funiculaire de Chaumont

Il n’y a pas que les organismes vivants qui sont malmenés par la chaleur. Les infrastructures souffrent aussi. Le funiculaire La Coudre-Chaumont en a fait l’expérience. Il est à l’arrêt depuis le 10 juillet. Les températures extrêmes ont déformé les rails. TransN a stoppé la machine et mis en place un service de bus. Deux véhicules par la route pour remplacer un trajet par rail et par câble. Cette simple adaptation a déjà pris des airs de casse-tête. Il a fallu notamment trouver des chauffeurs qui n’étaient pas en vacances.

Mais le gros du travail, c’est sur les voies qu’il s’est déroulé. Avant d’ouvrir le chantier, il a fallu attendre que les températures nocturnes repassent sous la barre des 20 degrés. Lorsque le mercure s’est montré plus clément, les rails ont été sciés, et redressés. Pour assurer leur stabilité, TransN a décidé de compléter le ballast déjà en place. Six tonnes de matériaux à acheminer le long de la ligne, un endroit sans chemin d’accès, pentu et au milieu de la forêt. Responsable technique du funiculaire, David Huguenin plaisante en disant qu’il a hésité à déplacer les cailloux dans des seaux. C’est finalement le transport par hélicoptère qui a été privilégié. Plus rapide, mais plus cher aussi. « 60 francs la minute », précise David Huguenin.