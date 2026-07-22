Le Muséum d’histoire naturelle prépare sa prochaine exposition faite maison

Les équipes du Muséum ne chôment pas, loin de là : depuis un mois, un chantier complet a débuté ...
Le Muséum d’histoire naturelle prépare sa prochaine exposition faite maison

Les équipes du Muséum ne chôment pas, loin de là  : depuis un mois, un chantier complet a débuté en coulisses. Le vernissage est prévu le 7 novembre.

Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel crée en ce moment sa prochaine exposition temporaire. Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel crée en ce moment sa prochaine exposition temporaire.

La peinture est fraîche et les cloisons sont montées, reste encore à aménager tout l’intérieur. La prochaine exposition temporaire du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel se prépare en coulisses. Plus d’une année de création pour une réalisation entièrement faite maison, de la conception jusqu’au vernissage. « On a produit une grande maquette qui est la matérialisation de  ce qui va se trouver dans cette exposition », explique Ludovic Maggioni, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.

Ludovic Maggioni  : «  On a commencé à travailler sur le sujet au printemps 2025.  »

Ecouter le son

Passée la phase de conceptualisation, il s’agit encore de tout construire. De nombreux corps de métier se côtoient donc au sein du bâtiment pour créer les décors, mais aussi les animations, la technique et les différents espaces. Une véritable fourmilière pour que tout soit prêt à temps. Avec comme grand chef de chantier, le directeur du musée, ou plutôt le «  chef d’orchestre  », selon ses propres mots.

« Une armada de personnes avec des compétences très très différentes. »

Ecouter le son

Point à ne pas négliger  : l’exposition doit non seulement être démontable facilement, de par son statut temporaire, mais également remontable si elle est appelée à voyager. Ludovic Maggioni s’efforce de respecter également l’aspect écologique à chaque exposition.

« On a toute une partie de matériel qu’on réutilise pour chaque exposition. »

Ecouter le son

Car le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel est avant tout un créateur d’expositions, environ une création par année, qui ensuite voyagent dans différents musées. L’exposition Sauvage, par exemple, présentée au Muséum de fin 2020 à début 2022, a été réadaptée par l’Institut des Sciences naturelles de Bruxelles l’an dernier et ira également l’an prochain dans la ville de Gap, en France.

« On se positionne comme créateur d’exposition, avec un regard original. »

Ecouter le son

Le thème de la prochaine exposition temporaire n’est toutefois pas encore public. Pour le connaître, il faudra attendre le vernissage, prévu le 7 novembre, ou l’ouverture officielle de la prochaine exposition temporaire, le lendemain. /bla


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Neuchâtel Vins et Terroir installe son premier distributeur

Neuchâtel Vins et Terroir installe son premier distributeur

Région    Actualisé le 21.07.2026 - 21:02

Grono-La Brévine : c’est reparti

Grono-La Brévine : c’est reparti

Région    Actualisé le 21.07.2026 - 15:08

Gorges de la Poëta-Raisse : troncs et débris de bois remplacent la rivière

Gorges de la Poëta-Raisse : troncs et débris de bois remplacent la rivière

Région    Actualisé le 21.07.2026 - 12:15

Stabilité pour les exportations horlogères suisses malgré un contexte incertain

Stabilité pour les exportations horlogères suisses malgré un contexte incertain

Région    Actualisé le 21.07.2026 - 11:35

Articles les plus lus

Nouvelle noyade dans le lac de Neuchâtel

Nouvelle noyade dans le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 20.07.2026 - 16:09

Laiterie de Savagnier : une transmission

Laiterie de Savagnier : une transmission

Région    Actualisé le 20.07.2026 - 16:45

Au cinéma, la météo passe après l’affiche

Au cinéma, la météo passe après l’affiche

Région    Actualisé le 20.07.2026 - 16:58

Un nouvel effondrement au collège des Sablons : cela fait partie des travaux planifiés, selon la Ville

Un nouvel effondrement au collège des Sablons : cela fait partie des travaux planifiés, selon la Ville

Région    Actualisé le 21.07.2026 - 10:08