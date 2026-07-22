Le Muséum d’histoire naturelle prépare sa prochaine exposition faite maison

La peinture est fraîche et les cloisons sont montées, reste encore à aménager tout l’intérieur. La prochaine exposition temporaire du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel se prépare en coulisses. Plus d’une année de création pour une réalisation entièrement faite maison, de la conception jusqu’au vernissage. « On a produit une grande maquette qui est la matérialisation de ce qui va se trouver dans cette exposition », explique Ludovic Maggioni, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.