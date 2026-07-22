Le Muséum d’histoire naturelle prépare sa prochaine exposition faite maison

La peinture est fraîche et les cloisons sont montées, reste encore à aménager tout l’intérieur. La prochaine exposition temporaire du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel se prépare en coulisses. Plus d’une année de création pour une réalisation entièrement faite maison, de la conception jusqu’au vernissage. « On a produit une grande maquette qui est la matérialisation de ce qui va se trouver dans cette exposition », explique Ludovic Maggioni, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
Ludovic Maggioni : « On a commencé à travailler sur le sujet au printemps 2025. »
Passée la phase de conceptualisation, il s’agit encore de tout construire. De nombreux corps de métier se côtoient donc au sein du bâtiment pour créer les décors, mais aussi les animations, la technique et les différents espaces. Une véritable fourmilière pour que tout soit prêt à temps. Avec comme grand chef de chantier, le directeur du musée, ou plutôt le « chef d’orchestre », selon ses propres mots.
« Une armada de personnes avec des compétences très très différentes. »
Point à ne pas négliger : l’exposition doit non seulement être démontable facilement, de par son statut temporaire, mais également remontable si elle est appelée à voyager. Ludovic Maggioni s’efforce de respecter également l’aspect écologique à chaque exposition.
« On a toute une partie de matériel qu’on réutilise pour chaque exposition. »
Car le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel est avant tout un créateur d’expositions, environ une création par année, qui ensuite voyagent dans différents musées. L’exposition Sauvage, par exemple, présentée au Muséum de fin 2020 à début 2022, a été réadaptée par l’Institut des Sciences naturelles de Bruxelles l’an dernier et ira également l’an prochain dans la ville de Gap, en France.
« On se positionne comme créateur d’exposition, avec un regard original. »
Le thème de la prochaine exposition temporaire n’est toutefois pas encore public. Pour le connaître, il faudra attendre le vernissage, prévu le 7 novembre, ou l’ouverture officielle de la prochaine exposition temporaire, le lendemain. /bla