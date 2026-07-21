Un nouvel effondrement au collège des Sablons

Une partie du collège des Sablons se serait à nouveau effondrée ce mardi matin. Selon des témoignages, il y aurait eu un grand bruit vers 7h30, suivi d’un nuage de poussière. Une image reçue montre également qu’une partie de l’échafaudage, installé depuis le 29 juin pour permettre la démolition du bâtiment de Neuchâtel, a également été endommagée.

L’ancien collège des Sablons avait déjà connu un effondrement partiel le 23 mai.

Pour le moment, la Ville de Neuchâtel n’a pas d’informations quant à ce nouvel effondrement.

Développement suit. /rle-lgn