Neuchâtel Vins et Terroir installe son premier distributeur

L’association de promotion du terroir neuchâtelois a installé un appareil à la plage de Cortaillod pour une phase test. Cet appareil profite d'une nouvelle réglementation qui rend possible l'achat de boissons fermentées en libre-service.
Neuchâtel Vins et Terroir a choisi la plage de Cortaillod, son camping et sa place de jeu pour installer son premier distributeur de produits du terroir. Ce « Neuchecta » a pris place sous un couvert, en collaboration avec l’Association de développement de Cortaillod, propriétaire des bâtiments du site.
Installé mi-avril, il propose à la vente, selon des tarifs légèrement majorés par rapport aux commerces traditionnels, des produits labéllisés « Neuchâtel Vins et Terroir et Région Garantie », soit des bières, du vin (issu des trois encaveurs de Cortaillod), de la viande, du fromage, des confitures et bien d’autres propositions dont le 80% des ingrédients doivent être fabriqués dans le canton de Neuchâtel. « Il s’agit avant tout de produits de dépannage pour des repas improvisés ou des apéritifs entre amis au bord du lac », imagine Mireille Bühler, la directrice de NVT. Ceux-ci évolueront en fonction des ventes et de leur succès, également pour valoriser d’autres producteurs. Ceux-ci livrent au camping de Cortaillod, qui se charge de réapprovisionner l’appareil.
Mireille Bühler : « Il s’agit uniquement de produits labellisés »
Une évolution réglementaire à la base du projet
Ce frigo-distributeur est un projet test porté par Swiss Wine, organisation faîtière de la promotion des vins suisses. Neuchâtel a été choisi comme canton test. L’appareil délivre donc également de l’alcool. Une nouveauté rendue possible par l’évolution de la réglementation du SCAV en vigueur depuis 2025. « Nous sommes le premier canton à obtenir cette dérogation, ce qui est une très bonne chose pour le monde brassicole et vinicole », se réjouit Mireille Bühler. Concrètement, un client qui désire acheter un vin ou une bière de la région doit « passer » sa pièce d’identité dans la machine pour que la procédure d’achat s’enclenche.
Mireille Bühler : « Il y a une obligation de présenter la carte d’identité. »
Ce distributeur ne remplace pas le contact entre les producteurs et leurs clients. Mais il offre une belle vitrine. « Les campeurs, par exemple, ne sont peut-être pas tous des Neuchâtelois. Ça donne une ouverture pour tous les producteurs. », complète Mireille Bühler. Cette phase test à Cortaillod devrait prendre fin à l’issue de la belle saison. Par la suite, le distributeur devrait voyager sur d’autres sites du canton de Neuchâtel, par exemple près des pistes de ski ou des lacs gelés.
Mireille Bühler : « Dès que la saison de camping est terminée, on va devoir trouver un autre lieu. »
Un « Magavin » voit le jour à Auvernier
Profitant aussi de l’évolution réglementaire, un autre magasin du terroir en-libre service a ouvert à Auvernier, dans les locaux de l’ancien commerce « le Port franc ». Ce « Magavin » a vu le jour sous l’impulsion des domaines De Montmollin et Château d’Auvernier. Il propose des nectars du village, mais aussi du canton et de Suisse, tout comme d’autres produits du terroir. /lre