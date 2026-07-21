Neuchâtel Vins et Terroir installe son premier distributeur

Neuchâtel Vins et Terroir a choisi la plage de Cortaillod, son camping et sa place de jeu pour installer son premier distributeur de produits du terroir. Ce « Neuchecta » a pris place sous un couvert, en collaboration avec l’Association de développement de Cortaillod, propriétaire des bâtiments du site.

Installé mi-avril, il propose à la vente, selon des tarifs légèrement majorés par rapport aux commerces traditionnels, des produits labéllisés « Neuchâtel Vins et Terroir et Région Garantie », soit des bières, du vin (issu des trois encaveurs de Cortaillod), de la viande, du fromage, des confitures et bien d’autres propositions dont le 80% des ingrédients doivent être fabriqués dans le canton de Neuchâtel. « Il s’agit avant tout de produits de dépannage pour des repas improvisés ou des apéritifs entre amis au bord du lac », imagine Mireille Bühler, la directrice de NVT. Ceux-ci évolueront en fonction des ventes et de leur succès, également pour valoriser d’autres producteurs. Ceux-ci livrent au camping de Cortaillod, qui se charge de réapprovisionner l’appareil.