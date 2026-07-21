Grono-La Brévine : c’est reparti

Une cinquantaine de cyclistes ont pris la route ce mardi matin à Grono pour rejoindre La Brévine ...
Grono-La Brévine : c’est reparti

Une cinquantaine de cyclistes ont pris la route ce mardi matin à Grono pour rejoindre La Brévine samedi. C’est la 4e fois que cette course cyclotouristique relie la localité la plus chaude du pays à la plus froide. Objectif : mettre en lumière le changement climatique, l’évolution du réseau cyclable et soutenir l’association « Parkinson Suisse ».

En 2024, la caravane des cyclistes s'était arrêtée à l'abbaye d'Einsiedeln dans le canton de Schwyz. (Photo : Instagram / temperatureinsella) En 2024, la caravane des cyclistes s'était arrêtée à l'abbaye d'Einsiedeln dans le canton de Schwyz. (Photo : Instagram / temperatureinsella)

420 kilomètres en cinq étapes à la force du mollet. Il s’agit de susciter une réflexion sur le changement climatique, encourager la mobilité douce en mettant en lumière l’évolution du réseau cyclable suisse et de récolter des dons pour l’association « Parkinson Suisse ». L’association « Temperature in sella » (température en selle) a pris la route ce mardi matin, pour une quatrième édition de son périple entre Grono et La Brévine. Une fois sur deux, le trajet se fait dans l’autre sens. Il s’agit pour les 50 participants de relier le village grison qui a connu la température la plus haute jamais enregistrée en Suisse (41,5 degrés en 2003) à la localité neuchâteloise, détentrice du record le plus froid (-41,2 degrés en 1987).

Traditionnellement, cette course se déroule tous les trois ans. Cette fois-ci, deux ans seulement se sont écoulés. Au vu du réchauffement climatique, il se pourrait que le record enregistré à Grono ne tienne plus longtemps, explique le cycliste et président de la commune grisonne. Samuele Censi ajoute qu’il se fait moins de soucis pour le record négatif détenu par La Brévine.

Samuele Censi : « On devient un petit vieux aussi, donc il faut en profiter. »

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Au fil des éditions, les participants ont pu constater les effets du changement climatique. Samuele Censi évoque les intempéries meurtrières de juin 2024 dans la vallée de Mesolcina. Le but est aussi de constater l’évolution du réseau cyclable en Suisse. « On a fait de bons pas en avant », se réjouit le président de Grono.

« On peut traverser la Suisse en sécurité, pas partout, mais en général. »

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La directrice de « Parkinson Suisse » était présente au départ de la caravane des cyclistes de « Temperature in sella » mardi matin à Grono. Le président de la même association les accueillera samedi à La Brévine. Entre-temps, les sportifs seront passés par Disentis (GR), Schwyz, Entlebuch (LU) et Berne où ils iront à la rencontre de la population et des autorités. /cwi

« Chaque édition, on choisi des cols différents. Cette année on a choisi le Lucomagno. » 

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