Grono-La Brévine : c’est reparti

420 kilomètres en cinq étapes à la force du mollet. Il s’agit de susciter une réflexion sur le changement climatique, encourager la mobilité douce en mettant en lumière l’évolution du réseau cyclable suisse et de récolter des dons pour l’association « Parkinson Suisse ». L’association « Temperature in sella » (température en selle) a pris la route ce mardi matin, pour une quatrième édition de son périple entre Grono et La Brévine. Une fois sur deux, le trajet se fait dans l’autre sens. Il s’agit pour les 50 participants de relier le village grison qui a connu la température la plus haute jamais enregistrée en Suisse (41,5 degrés en 2003) à la localité neuchâteloise, détentrice du record le plus froid (-41,2 degrés en 1987).

Traditionnellement, cette course se déroule tous les trois ans. Cette fois-ci, deux ans seulement se sont écoulés. Au vu du réchauffement climatique, il se pourrait que le record enregistré à Grono ne tienne plus longtemps, explique le cycliste et président de la commune grisonne. Samuele Censi ajoute qu’il se fait moins de soucis pour le record négatif détenu par La Brévine.