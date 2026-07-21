Gorges de la Poëta-Raisse : troncs et débris de bois remplacent la rivière

Un drone a été utilisé pour obtenir des images précises des arbres potentiellement dangereux en raison de leur sécheresse et de leur proximité avec le sentier. Devant l’ampleur de la situation, la Société des Gorges de la Poëta-Raisse a pris la décision de procéder à des abattages plus importants que prévus. « La situation est le résultat de sécheresses successives », explique son président, Claude-André Montandon.