Gorges de la Poëta-Raisse : troncs et débris de bois remplacent la rivière

Fermée au public pendant trois semaines en raison d’importants abattages d’arbres, la partie ...
Gorges de la Poëta-Raisse : troncs et débris de bois remplacent la rivière

Fermée au public pendant trois semaines en raison d’importants abattages d’arbres, la partie supérieure du sentier des Gorges de la Poëta-Raisse est à nouveau praticable. Une grande partie du bois abattu restera couché dans le lit de la rivière jusqu’à son évacuation par hélicoptère.

Les troncs et les débris de bois abattus dans la partie supérieure du sentier des Gorges de la Poëta-Raisse resteront dans le lit de la rivière jusqu'à leur évacuation par hélicoptère cet automne. Les troncs et les débris de bois abattus dans la partie supérieure du sentier des Gorges de la Poëta-Raisse resteront dans le lit de la rivière jusqu'à leur évacuation par hélicoptère cet automne.

Des opérations d’abattage d’arbres particulièrement délicates ont été réalisées dans les Gorges de la Poëta-Raisse. La partie supérieure du sentier a été fermée au public pendant trois semaines, entre fin juin et début juillet. Une centaine d’arbres secs jugés dangereux, car situés aux abords de l’itinéraire pédestre, ont été abattus. En raison de la configuration du terrain, les opérations d’abattage ont été confiées à une entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques.

La configuration du terrain a rendu les opérations délicates. Visite guidée avec Claude-André Montandon : 

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Un drone a été utilisé pour obtenir des images précises des arbres potentiellement dangereux en raison de leur sécheresse et de leur proximité avec le sentier. Devant l’ampleur de la situation, la Société des Gorges de la Poëta-Raisse a pris la décision de procéder à des abattages plus importants que prévus. « La situation est le résultat de sécheresses successives », explique son président, Claude-André Montandon.

Claude-André Montandon : « Les abattages d’arbres ne sont pas très courant, il s’agit généralement de 3, 4 ou 5 individus. »

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La Société des Gorges de la Poëta-Raisse effectue chaque année une remise en état du sentier lors de sa réouverture au public. Claude-André Montandon précise que « chaque hiver, pendant la période de fermeture du sentier, des arbres tombent, fragilisés par le poids de la neige. »

« Au printemps, il faut nettoyer le sentier, c’est assez spectaculaire. »

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Pour préserver la faune et la flore des Gorges, les travaux d'hélitreuillage se dérouleront cet automne. Pour préserver la faune et la flore des Gorges, les travaux d'hélitreuillage se dérouleront cet automne.

Une grande partie du bois abattu cet été restera sur place, dans le lit de la rivière, jusqu’à l’automne. Il sera alors hélitreuillé. Des panneaux installés sur les tas de troncs et de débris expliquent aux randonneurs que le survol des lieux par hélicoptère est actuellement délicat pour la faune et la flore des Gorges. /aes


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