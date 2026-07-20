Nouvelle noyade dans le lac de Neuchâtel

Un homme d’une soixantaine d’années est décédé vendredi soir près de l’embouchure de l’Areuse ...
Nouvelle noyade dans le lac de Neuchâtel

Un homme d’une soixantaine d’années est décédé vendredi soir près de l’embouchure de l’Areuse après avoir fait un malaise. La Police neuchâteloise réitère son appel à la prudence.

La Police neuchâteloise appelle la population à faire preuve de prudence lors des baignades. (Photo d'illustration) La Police neuchâteloise appelle la population à faire preuve de prudence lors des baignades. (Photo d'illustration)

Nouveau drame dans le lac de Neuchâtel. Un homme âgé d’une soixantaine d’années s’est noyé vendredi vers 18h50 près de l’embouchure de l’Areuse. La victime, qui nageait près de son bateau, a vraisemblablement fait un malaise qui a entraîné une perte de connaissance, selon le communiqué de la Police neuchâteloise publié ce lundi. Malgré une rapide intervention des baigneurs aux alentours et le déploiement des secours, l’homme est décédé sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette noyade.

La Police neuchâteloise appelle encore une fois la population à la prudence après un autre cas de noyade survenu il y a 10 jours à Cortaillod. Il est recommandé de ne pas surestimer ses capacités physiques, de ne pas nager seul et d’entrer progressivement dans l’eau lorsque celle-ci est plus fraîche que la température extérieure. La Police neuchâteloise appelle aussi la population à renoncer à toute baignade sous l’emprise de l’alcool et à surveiller en permanence les enfants. /comm-sbm


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