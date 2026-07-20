Laiterie de Savagnier : une transmission

La laiterie de Savagnier fait partie de ces petits commerces qui comptent dans un village. Même si le but est commercial, c’est aussi et peut-être surtout un endroit où l’on se rencontre, où l’on échange.

Depuis 2000, l’épicerie est tenue par Véronique et Olivier Foulon. Le 1er août, après 26 ans, ils remettront leur commerce à un couple de Fribourgeois. Les tenanciers actuels ont tenu à ce que la transmission se passe dans la continuité. Les clients ne devraient voir que peu de changements. Davantage qu’une reprise, c’est une transmission, insiste Olivier Foulon.