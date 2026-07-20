Laiterie de Savagnier : une transmission

Véronique et Olivier Foulon dirigent depuis plus d’un quart de siècle l’épicerie du village ...
Laiterie de Savagnier : une transmission

Véronique et Olivier Foulon dirigent depuis plus d’un quart de siècle l’épicerie du village. Ils vont remettre leur magasin au début du mois d’août à un nouveau couple. Ça sera le seul changement dans cette transition, assurent les actuels propriétaires.

Olivier et Véronique Foulon, à la tête de la laiterie de Savagnier depuis 26 ans, vont remettre leur commerce le 1er août. Olivier et Véronique Foulon, à la tête de la laiterie de Savagnier depuis 26 ans, vont remettre leur commerce le 1er août.

La laiterie de Savagnier fait partie de ces petits commerces qui comptent dans un village. Même si le but est commercial, c’est aussi et peut-être surtout un endroit où l’on se rencontre, où l’on échange.

Depuis 2000, l’épicerie est tenue par Véronique et Olivier Foulon. Le 1er août, après 26 ans, ils remettront leur commerce à un couple de Fribourgeois. Les tenanciers actuels ont tenu à ce que la transmission se passe dans la continuité. Les clients ne devraient voir que peu de changements. Davantage qu’une reprise, c’est une transmission, insiste Olivier Foulon.

Olivier Foulon : « On s’est dit qu’il ne fallait pas attendre d’avoir 64 ans et demi pour voir de quelle manière on allait procéder. » 

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À part le changement de patrons, les clients ne devraient y voir que du feu. Le magasin restera ouvert 7 jours sur 7 et les trois collaboratrices qui y travaillent aujourd’hui conserveront leur poste.

« Il était très important pour nous que ces personnes gardent leur emploi avec les mêmes conditions. »

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Après 26 ans, les Foulon ne vont pas quitter leur entreprise sans un pincement au cœur. D’ailleurs, lorsque l’on demande à Véronique comment la clientèle réagit à cette nouvelle, sa voix se brise et c’est Olivier qui prend le relai. Il souligne notamment la bienveillance qui les entoure durant cette période particulière.

« Beaucoup de personnes sont surprises, mais par contre on rencontre beaucoup de gentillesse. » 

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Le couple Foulon restera encore à la laiterie de Savagnier quelque temps, avec un statut d’employé, pour assurer une transition aussi fluide que possible. /cwi


 

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