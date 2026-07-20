La Corta’Blue Race tire sa révérence

L’association à l’origine de la course de caisses à savon à Cortaillod a décidé de mettre un terme à ses activités. Les explications de son président Daniel Enggist.
La Corta’Blue Race n’animera plus les sentiers du vignoble à Cortaillod. L’association Cortableu, à l’origine de cette course de caisses à savon, cesse ses activités et l’entité sera dissoute au mois de novembre. Par conséquent, la Mini-Corta’Blue Race prévue le 29 août prochain est annulée, de même que la Corta’Blue Race prévue le 30 octobre 2027. Le comité n’avait plus l’énergie nécessaire pour poursuivre l’aventure, selon son président Daniel Enggist.
Daniel Enggist : « La Corta’Blue Race, c’est une course qui réunit pas loin de 3'000 à 5'000 personnes et qui demande une immense énergie pour pouvoir l’organiser. »
La Corta’Blue Race avait été créée en 2020, mais le Covid avait mis à mal les premières éditions. La course avait pu se tenir une première fois en 2022, avant d’être annulée à nouveau en 2023, à la dernière minute, en raison de conditions météorologiques défavorables. L’événement avait fait son retour en 2024 et, l’an passé, la course avait, pour la première fois, été ouverte aux enfants de 7 à 14 ans.
L’an passé, les organisateurs avaient d’ores et déjà décidé de donner un rythme bisannuel à ce rendez-vous, raison pour laquelle la prochaine édition était prévue en 2027. La Mini’Corta Blue Race était prévue dans l’intervalle, mais, même pour cet événement, « il aurait fallu mettre plus d’énergie encore », explique Daniel Enggist. « On ne voulait pas faire une course qui devienne de moins en moins attractive », ajoute-t-il.
Au moment de mettre un terme à cette aventure, c’est avant tout la fierté qui domine, selon le président.
« Toutes les bonnes choses ont une fin, et puis, souvent les bonnes choses permettent à d’autres bonnes choses de naître. »
Au fil des éditions, la Corta’Blue Race a permis de récolter 50'000 francs sous forme de dons en faveur de diverses associations, telles que « Having a Ball », « Movember » et « Octobre Rose », actives dans la prévention contre différents types de cancers.
L’événement avait également toujours pour objectif de mettre en avant les métiers des premiers secours, « les feux bleus ».
« Les feux bleus étaient à l’honneur. C’est vraiment important pour nous chaque année de pouvoir faire une démonstration pour montrer les professions. »
L’association Cortableu prévoit de faire ses adieux aux bénévoles, aux sponsors et à la population lors de la Fête de la vendange de Cortaillod en octobre. Un dernier don est aussi prévu à la dissolution de l’entité en novembre. /sbm