La Corta’Blue Race tire sa révérence

La Corta’Blue Race avait été créée en 2020, mais le Covid avait mis à mal les premières éditions. La course avait pu se tenir une première fois en 2022, avant d’être annulée à nouveau en 2023, à la dernière minute, en raison de conditions météorologiques défavorables. L’événement avait fait son retour en 2024 et, l’an passé, la course avait, pour la première fois, été ouverte aux enfants de 7 à 14 ans.

L’an passé, les organisateurs avaient d’ores et déjà décidé de donner un rythme bisannuel à ce rendez-vous, raison pour laquelle la prochaine édition était prévue en 2027. La Mini’Corta Blue Race était prévue dans l’intervalle, mais, même pour cet événement, « il aurait fallu mettre plus d’énergie encore », explique Daniel Enggist. « On ne voulait pas faire une course qui devienne de moins en moins attractive », ajoute-t-il.

Au moment de mettre un terme à cette aventure, c’est avant tout la fierté qui domine, selon le président.