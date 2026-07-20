Anciens abattoirs de Serrières : la démolition a débuté

Le site situé entre le lac et les anciennes usines Suchard a commencé à être détruit ce lundi ...
Anciens abattoirs de Serrières : la démolition a débuté

Le site situé entre le lac et les anciennes usines Suchard a commencé à être détruit ce lundi. La Ville rappelle qu’il est pollué.

Un collectif a occupé les lieux en juin. Photo : archives. Un collectif a occupé les lieux en juin. Photo : archives.

La démolition des anciens abattoirs de Serrières a débuté ce lundi. C’est ce qu’annonce la Ville dans un communiqué. En juin, les autorités avaient annoncé que ces travaux démarreraient « à la rentrée ». Les autorités sont donc en avance sur le calendrier qu’elles se sont fixées, alors que le site a été victime d’un squat en juin.

Les travaux devraient durer jusqu’à la fin du mois de septembre. Hors d’usage depuis 1994 et pollué, ce site trouvera une nouvelle affectation dans le cadre du Plan d’aménagement local. /comm-aju


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