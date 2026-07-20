Anciens abattoirs de Serrières : la démolition a débuté

La démolition des anciens abattoirs de Serrières a débuté ce lundi. C’est ce qu’annonce la Ville dans un communiqué. En juin, les autorités avaient annoncé que ces travaux démarreraient « à la rentrée ». Les autorités sont donc en avance sur le calendrier qu’elles se sont fixées, alors que le site a été victime d’un squat en juin.

Les travaux devraient durer jusqu’à la fin du mois de septembre. Hors d’usage depuis 1994 et pollué, ce site trouvera une nouvelle affectation dans le cadre du Plan d’aménagement local. /comm-aju