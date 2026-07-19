Découvrir les secrets de la Collégiale de Neuchâtel

Des visites guidées sont proposées tout l’été afin de découvrir la Collégiale de Neuchâtel, un monument dont la rénovation a été inspirée par Notre-Dame de Paris. David Zaugg, retraité, fait partie de ceux qui partagent leur passion pour l’histoire aux touristes. Son endroit préféré est le Monument des comptes.
Tous les vendredis à 15h00, il est possible de se plonger dans l’histoire de la Collégiale de Neuchâtel grâce à des visites guidées proposées par Tourisme neuchâtelois. Parmi les guides, on retrouve David Zaugg, retraité, mais qui continue de faire découvrir le monument historique aux plus curieux. Il a commencé par faire des visites de la ville, puis il a ajouté à son activité la Collégiale.
C’est grâce à un voyage en Italie qu’il a décidé de partager son amour pour l’histoire. David Zaugg a rendu visite à une amie et son mari lui a montré la région et ses environs. « Il m’a fait découvrir l’histoire de chez lui ainsi que l’architecture », explique le guide touristique. C’est grâce à cela qu’il a voulu partager sa passion avec d’autres personnes.
David Zaugg : « Il m’a montré merveilleusement les environs de Padoue. »
Chaque visite de la Collégiale se déroule de la même manière, ou presque si le temps n’est pas favorable. Le guide retraité commence par la statue, il explique ensuite brièvement l’histoire politique et religieuse de la ville. « Je fais aussi une description de la construction et de la restauration de la Collégiale ». Puis il va jusqu’au cloitre et continue sa visite en face du château où on voit les deux clochers.
« Le deuxième clocher a été fait symétriquement par rapport au premier. »
La Collégiale de Neuchâtel regorge d’endroits incontournables à découvrir, David Zaugg a tout de même sa préférence. C’est le Monument des comptes, aussi appelé Cénotaphe, qui est son lieu favori. « Le Cénotaphe n’est pas censé accueillir un cercueil », cependant, il semblerait qu’il y en ait quand même un dans celui de Neuchâtel.
« C’est le joyau, la chose la plus intéressante pour moi. »
Lors de ses visites, David Zaugg se permet de raconter une anecdote sur la construction et la rénovation de la Collégiale. La rénovation du monument historique du canton a été inspirée par Notre-Dame de Paris, on y retrouve donc quelques ressemblances.
« Léo Châtelain, le restaurateur de la Collégiale de Neuchâtel a été sous l’influence du restaurateur de Notre-Dame. »
Des visites guidées sont proposées tout l’été, les vendredis à 15h00. Elles durent 1h30 et peuvent être également faites en anglais et en allemand. /lmo