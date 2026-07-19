Découvrir les secrets de la Collégiale de Neuchâtel

Chaque visite de la Collégiale se déroule de la même manière, ou presque si le temps n’est pas favorable. Le guide retraité commence par la statue, il explique ensuite brièvement l’histoire politique et religieuse de la ville. « Je fais aussi une description de la construction et de la restauration de la Collégiale ». Puis il va jusqu’au cloitre et continue sa visite en face du château où on voit les deux clochers.