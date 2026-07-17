Avec les orages, le risque de foudre est à surveiller

Après la canicule, les nuages ont fait leur retour avec parfois un risque d’orage présent. Sur l’ensemble de la Suisse, on dénombre entre 60'000 et 80'000 impacts de foudre par an, soit entre un et quatre impacts par kilomètre carré et par an, selon des statistiques officielles.

Si on est surpris par un orage en extérieur, comment savoir si le risque de foudre est imminent ? Vincent Devantay, météorologue chez Météonews, explique qu’en théorie tous les orages peuvent comporter un danger d’impact de foudre. Il ajoute qu’il est possible d’évaluer le danger en observant par exemple la direction des nuages notamment via le vent. La distance d’un orage se mesure également en écoutant l’intervalle de son entre l’éclair et le tonnerre. Le météorologue rappelle que le son parcourt 1 km en 3 secondes. Le danger d’impact de foudre est considéré comme important dans un périmètre entre 3 et 5 km (compter entre 3 et 15 secondes).

Si la menace de foudre est importante, il est conseillé d’éviter la proximité des arbres et des poteaux, de se mettre à l’abri dans un bâtiment, un véhicule fermé, ou sous un pont en acier, selon des informations relayées par l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.

Il est également conseillé de s’éloigner des endroits surélevés, des plans d’eau ainsi que des grands terrains plats. En cas d’impossibilité de se mettre à l’abri, ne pas courir pour éviter la tension de pas et « faire l’œuf » : accroupi, pieds joints, les bras entourant les jambes pliées. /jse