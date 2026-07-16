Une voiture percute une fillette au Locle

Mercredi en fin d’après-midi, une fille de 4 ans a été projetée à 7 mètres après avoir été ...
Une voiture percute une fillette au Locle

Mercredi en fin d’après-midi, une fille de 4 ans a été projetée à 7 mètres après avoir été heurtée par une voiture.

Une partie de la rue a été fermée pour les besoins du constat. (Photo d'illustration). Une partie de la rue a été fermée pour les besoins du constat. (Photo d'illustration).

Une petite fille de 4 ans blessée mercredi au Locle. La Police neuchâteloise l’annonce jeudi dans un communiqué. Vers 17h30, une voiture conduite par une habitante du Val-de-Ruz âgée de 40 ans circulait sur la rue des Envers, direction est. La petite fille s’est élancée sur la chaussée entre deux voitures parquées, afin de rejoindre un membre de sa famille de l’autre côté de la rue. Surprise, la conductrice n’a pas pu éviter de percuter la fillette. Celle-ci a été projetée à environ 7 mètres pour chuter lourdement au sol. Blessée, elle a été transportée par ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Une partie de la rue des Envers a été fermée pour les besoins du constat. /comm-jhi


 

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