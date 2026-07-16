Une petite fille de 4 ans blessée mercredi au Locle. La Police neuchâteloise l’annonce jeudi dans un communiqué. Vers 17h30, une voiture conduite par une habitante du Val-de-Ruz âgée de 40 ans circulait sur la rue des Envers, direction est. La petite fille s’est élancée sur la chaussée entre deux voitures parquées, afin de rejoindre un membre de sa famille de l’autre côté de la rue. Surprise, la conductrice n’a pas pu éviter de percuter la fillette. Celle-ci a été projetée à environ 7 mètres pour chuter lourdement au sol. Blessée, elle a été transportée par ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Une partie de la rue des Envers a été fermée pour les besoins du constat. /comm-jhi
Une voiture percute une fillette au Locle
Mercredi en fin d’après-midi, une fille de 4 ans a été projetée à 7 mètres après avoir été ...
RTN
Sur le même sujet
- 15.07.2026 - 10:19 Gros excès de vitesse à Fontainemelon
- 14.07.2026 - 12:05 Chauffard à Fontainemelon
- 13.07.2026 - 16:33 Un baigneur décède à Cortaillod
- 06.07.2026 - 11:56 Coupe du Monde : la Police neuchâteloise prête à sanctionner les débordements
- 01.07.2026 - 16:56 Le Crêt-du-Locle : un scooter volé termine sur les rails
Actualités suivantes
Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche
Région • Actualisé le 15.07.2026 - 17:16
Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori
Région • Actualisé le 15.07.2026 - 14:58
Articles les plus lus
Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori
Région • Actualisé le 15.07.2026 - 14:58
Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche
Région • Actualisé le 15.07.2026 - 17:16
Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori
Région • Actualisé le 15.07.2026 - 14:58
Tentative de vol à Aarberg : arrestations à La Chaux-de-Fonds
Région • Actualisé le 15.07.2026 - 05:11