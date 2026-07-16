Passeport pour la radio

RTN a accueilli durant l’été des groupes du Passeport Vacances. Des jeunes de 10 à 15 ans découvrent ...
Passeport pour la radio

RTN a accueilli durant l’été des groupes du Passeport Vacances. Des jeunes de 10 à 15 ans découvrent ce qu’il se passe de l’autre côté du poste.

Visite du Passeport vacances dans les studios de la RTN Visite du Passeport vacances dans les studios de la RTN

Le voile de la radio s’est levé pour une douzaine de jeunes Neuchâtelois et leur accompagnante. RTN a reçu jeudi matin la visite de Passeport Vacances.

Pour Massimo Barone, le coordinateur d’antenne qui accueille traditionnellement les visiteurs au sein de la radio, c’est important d’offrir aussi cette opportunité aux plus jeunes, un public habitué à consommer des médias sur un smartphone. S’ils écoutent la radio, c’est le plus souvent dans la voiture de leurs parents.

Massimo Barone : « Si on ouvre les portes à ces jeunes, c’est aussi pour les intéresser. »

Ecouter le son

Les enfants, âgés de 10 à 15 ans, ont pu découvrir les différents secteurs : publicité, rédaction, administration et, clou de la visite pour la plupart des jeunes, le studio.

Les jeunes du Passeport Vacances : 

Ecouter le son

Le clou de la visite reste le studio, le cœur de la radio. « C’est le plus impressionnant », explique Massimo Barone.

Massimo Barone : « Le studio, c’est le plus impressionnant. »

Ecouter le son

Les jeunes du Passeport vacances sont repartis en fin de matinée avec des réponses à leurs nombreuses questions et peut-être un autre regard sur la radio. /cwi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Grande Béroche devrait restreindre son eau tout l’été

La Grande Béroche devrait restreindre son eau tout l’été

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 16:00

Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 14:11

Panne d’électricité à Neuchâtel

Panne d’électricité à Neuchâtel

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 11:41

Une voiture percute une fillette au Locle

Une voiture percute une fillette au Locle

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 09:37

Articles les plus lus

Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 17:16

Une voiture percute une fillette au Locle

Une voiture percute une fillette au Locle

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 09:37

Panne d’électricité à Neuchâtel

Panne d’électricité à Neuchâtel

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 11:41

Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 14:11

Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 15:26

Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 17:16

Une voiture percute une fillette au Locle

Une voiture percute une fillette au Locle

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 09:37

Panne d’électricité à Neuchâtel

Panne d’électricité à Neuchâtel

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 11:41

Gros excès de vitesse à Fontainemelon

Gros excès de vitesse à Fontainemelon

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 10:19

Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori

Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 14:58

Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 15:26

Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

Région    Actualisé le 15.07.2026 - 17:16