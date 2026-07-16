Passeport pour la radio

Le voile de la radio s’est levé pour une douzaine de jeunes Neuchâtelois et leur accompagnante. RTN a reçu jeudi matin la visite de Passeport Vacances.
Pour Massimo Barone, le coordinateur d’antenne qui accueille traditionnellement les visiteurs au sein de la radio, c’est important d’offrir aussi cette opportunité aux plus jeunes, un public habitué à consommer des médias sur un smartphone. S’ils écoutent la radio, c’est le plus souvent dans la voiture de leurs parents.
Massimo Barone : « Si on ouvre les portes à ces jeunes, c’est aussi pour les intéresser. »
Les enfants, âgés de 10 à 15 ans, ont pu découvrir les différents secteurs : publicité, rédaction, administration et, clou de la visite pour la plupart des jeunes, le studio.
Les jeunes du Passeport Vacances :
Le clou de la visite reste le studio, le cœur de la radio. « C’est le plus impressionnant », explique Massimo Barone.
Massimo Barone : « Le studio, c’est le plus impressionnant. »
Les jeunes du Passeport vacances sont repartis en fin de matinée avec des réponses à leurs nombreuses questions et peut-être un autre regard sur la radio. /cwi