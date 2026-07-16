Passeport pour la radio

Le voile de la radio s’est levé pour une douzaine de jeunes Neuchâtelois et leur accompagnante. RTN a reçu jeudi matin la visite de Passeport Vacances.

Pour Massimo Barone, le coordinateur d’antenne qui accueille traditionnellement les visiteurs au sein de la radio, c’est important d’offrir aussi cette opportunité aux plus jeunes, un public habitué à consommer des médias sur un smartphone. S’ils écoutent la radio, c’est le plus souvent dans la voiture de leurs parents.