Les prix de l'essence repartent à la hausse en Suisse

Faire le plein coûte à nouveau plus cher en Suisse. Après une première augmentation d'environ trois centimes par litre en fin de semaine dernière, les prix de l'essence et du diesel ont encore progressé de trois à cinq centimes cette semaine.

Les tensions géopolitiques, notamment autour du détroit d'Ormuz, sont souvent citées pour expliquer cette hausse. Mais selon le TCS, elles ne représentent qu'une partie des raisons qui influencent les prix à la pompe.

L'organisation rappelle que plusieurs facteurs entrent en jeu. Le taux de change entre le dollar américain et le franc suisse a notamment un impact direct, le pétrole étant négocié en dollars. L'offre et la demande sur les marchés internationaux influencent également les tarifs.

À cela s'ajoutent plusieurs événements géopolitiques, comme les attaques dans le golfe Persique ou en Russie, qui ont endommagé des raffineries et perturbé l'approvisionnement.

Le niveau particulièrement bas des cours d'eau joue aussi un rôle. Sur le Rhin, les bateaux transportant des carburants ne peuvent actuellement plus naviguer à pleine charge, ce qui fait fortement grimper les coûts de transport. Selon le TCS, cet élément explique à lui seul une hausse de 8,5 centimes par litre en Suisse.

Actuellement, le litre d'essence sans plomb s'affiche en moyenne à 1,87 franc en Suisse, tandis que le litre de diesel atteint 2,05 francs, selon les derniers chiffres communiqués par le TCS. /comm-mle