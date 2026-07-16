Le personnel de la boulangerie-pâtisserie Hébert n’en peut plus, selon Unia

Le syndicat Unia communique, ce jeudi après-midi, le ras-le-bol des employés de la boutique ...
Le personnel de la boulangerie-pâtisserie Hébert n’en peut plus, selon Unia

Le syndicat Unia communique, ce jeudi après-midi, le ras-le-bol des employés de la boutique chaux-de-fonnière. En cause, selon les salariés, plusieurs violations de la CCT depuis de nombreux mois.

Le syndicat Unia s'inquiète des conditions de travail des employés de la boulangerie-pâtisserie Hébert, à La Chaux-de-Fonds. (Image d'illustration) Le syndicat Unia s'inquiète des conditions de travail des employés de la boulangerie-pâtisserie Hébert, à La Chaux-de-Fonds. (Image d'illustration)

Retards répétés dans le paiement des salaires, absence de planification écrite et fiable des horaires, absence de couverture perte de gain en cas de maladie et difficultés à bénéficier des pauses prévues par la loi : les griefs sont nombreux contre la boulangerie-pâtisserie Hébert, à La Chaux-de-Fonds. Selon le syndicat Unia, qui communique ce jeudi après-midi, le personnel a remis à son employeur un cahier de revendications.

Après une première rencontre avec le syndicat, le 1er juillet, le patron de la boulangerie-pâtisserie s’était engagé à verser les salaires impayés. A ce jour, selon Unia, de nombreux salaires restent impayés alors que Sébastien Hébert a loué une nouvelle boulangerie. Les salariés réclament donc le versement intégral de leur salaire, des engagements clairs de la direction et des mesures immédiates pour mettre fin aux situations dénoncées. /comm-bla


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