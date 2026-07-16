Le personnel de la boulangerie-pâtisserie Hébert n’en peut plus, selon Unia

Le syndicat Unia communique, ce jeudi après-midi, le ras-le-bol des employés de la boutique chaux-de-fonnière. En cause, selon les salariés, plusieurs violations de la CCT depuis de nombreux mois.
Retards répétés dans le paiement des salaires, absence de planification écrite et fiable des horaires, absence de couverture perte de gain en cas de maladie et difficultés à bénéficier des pauses prévues par la loi : les griefs sont nombreux contre la boulangerie-pâtisserie Hébert, à La Chaux-de-Fonds. Selon le syndicat Unia, qui communique ce jeudi après-midi, le personnel a remis à son employeur un cahier de revendications.
Après une première rencontre avec le syndicat, le 1er juillet, le patron de la boulangerie-pâtisserie s’était engagé à verser les salaires impayés. A ce jour, selon Unia, de nombreux salaires restent impayés alors que Sébastien Hébert a loué une nouvelle boulangerie. Les salariés réclament donc le versement intégral de leur salaire, des engagements clairs de la direction et des mesures immédiates pour mettre fin aux situations dénoncées. /comm-bla