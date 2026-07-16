La Grande Béroche devrait restreindre son eau tout l’été

La marge de manœuvre communale est toutefois maigre à court terme : les fontaines raccordées sur le réseau d’eau potable sont désormais arrêtées et l’arrosage des terrains de sport, notamment, est suspendu. Si la consommation devait continuer au niveau actuel, alors que la production continue de baisser, la Commune pourrait alors promulguer des interdictions pures et simples.

Pour le long terme, toutefois, une solution pourrait être envisagée. Selon Maxime Rognon, l’interconnexion des différents réseaux, entre les deux puits de Bevaix et Saint-Aubin et les sources de Gorgier, pourrait permettre une meilleure sécurité concernant l’alimentation en eau. Cette mesure pourrait être mise en place d’ici cinq à dix ans, selon le conseiller communal.