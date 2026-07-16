La Grande Béroche devrait restreindre son eau tout l’été

Malgré les quelques pluies qui touchent le canton de Neuchâtel, les cours d’eau s’amenuisent et certaines communes appellent à une économie d’eau. Une situation qui devrait continuer à empirer jusqu’à l’automne.
L’or bleu n’aura jamais aussi bien porté son nom. De plus en plus rare dans la région, l’eau coule de moins en moins. Avec une sécheresse qui perdure depuis plusieurs semaines, les Communes de Laténa, de la Grande Béroche et de Lignières, notamment, appellent leurs populations à une utilisation responsable de l’eau. L’arrosage des pelouses et le lavage des véhicules, notamment, sont à éviter au maximum. Du côté de la Grande Béroche, Maxime Rognon, conseiller communal responsable des infrastructures, redoute de devoir arriver à des mesures plus drastiques, comme cela a été le cas au mois d’août 2022.
Maxime Rognon : « Le risque qu’on pourrait avoir serait de ne plus pouvoir alimenter en suffisance. »
La commune de la Grande Béroche est alimentée par deux puits, du côté de Bevaix et Saint-Aubin, ainsi que trois sources pour le village de Gorgier. Ces derniers jours, sur le réseau de Gorgier, la production d’eau est approximativement à 800 l/min en moyenne par jour, contre 1'400 l/min en période hivernale. Quant à la consommation, en forte augmentation en période estivale, elle atteint 700 à 750 l/min. Pour Simon Silva, responsable du service technique pour la commune de la Grande Béroche, « au bout d’un moment, les deux courbes vont se croiser ».
Simon Silva : « Toutes les semaines, on constate une baisse linéaire de cette ressource. »
La marge de manœuvre communale est toutefois maigre à court terme : les fontaines raccordées sur le réseau d’eau potable sont désormais arrêtées et l’arrosage des terrains de sport, notamment, est suspendu. Si la consommation devait continuer au niveau actuel, alors que la production continue de baisser, la Commune pourrait alors promulguer des interdictions pures et simples.
Pour le long terme, toutefois, une solution pourrait être envisagée. Selon Maxime Rognon, l’interconnexion des différents réseaux, entre les deux puits de Bevaix et Saint-Aubin et les sources de Gorgier, pourrait permettre une meilleure sécurité concernant l’alimentation en eau. Cette mesure pourrait être mise en place d’ici cinq à dix ans, selon le conseiller communal.
« C’est une chance pour nos administrés qui consomment une eau d’extrêmement bonne qualité, par contre, cela a son revers de médaille. »
La situation pourrait se prolonger, voire empirer, jusqu’à la fin de l’été. Pour la Commune de la Grande Béroche, selon les scénarios étudiés, il faudrait attendre en tout cas les pluies de l’automne pour retrouver un débit standard et lever ses recommandations. /bla