Aux Verrières, c’est tout Baud, tout neuf

« Vaud, c’est bien. Mais Neuchâtel c’est mieux ! »

Un succès qui ne date pas d’hier. La firme a été fondée en 1978 en Haute-Savoie, avant de s’installer aux Fins (F) en 1980. Dans les années 2000, le groupe s’implante au Locle. Puis aux Verrières en 2008. En 2020, il faut s’agrandir. Le site de Sainte-Croix est retenu. « Vaud, c’est bien. Mais Neuchâtel c’est mieux » a avoué Lionel Baud. En 2024 est alors prise la décision d’agrandir le site des Verrières. Avec un mot d’ordre : « Ça doit être un lieu de vie, ce qui commence par le bien-être des collaborateurs, par la vue qu’on offre sur le paysage jurassien. L’usine doit être un endroit vivant et ouvert sur la nature » a souligné le président du groupe peu avant de couper le ruban. Car ici « on produit ce que les grandes maisons du luxe n’arrivent pas à fabriquer » concède Lionel Baud. Quelles maisons de luxe ? Cela reste naturellement un secret.

Conviées lors de cette inauguration, les autorités communales et cantonales n’ont pas boudé leur fierté. Pour la conseillère d’Etat en charge de l’économie, Florence Nater, « le fait que Baud s'agrandisse ici aux Verrières est évidemment un excellent signal. Tout ce qui est produit ici sert des grandes marques horlogères, des produits à haute valeur ajoutée, des métiers qui sont de ces savoir-faire qui font la fierté et la force du canton de Neuchâtel ». /aju