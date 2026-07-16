Aux Verrières, c’est tout Baud, tout neuf

Le groupe spécialisé dans le décolletage a inauguré ce jeudi l’agrandissement de son usine. Une extension qui double pratiquement sa surface de production
Amour du travail bien fait et valorisation des compétences des collaborateurs. C’est peut-être ce qui explique en partie le succès de Baud industries. Le groupe spécialisé dans le décolletage a inauguré ce jeudi une nouvelle surface de production de plus de 1'600 mètres carrés aux Verrières. Cela double pratiquement l’espace disponible de l’entreprise présente depuis 2008 dans les hauteurs du Val-de-Travers.
Ce nouvel outil de production permet aux 75 collaborateurs du site de produire annuellement quelque 16 millions de composants pour l’horlogerie, l’industrie automobile, la maroquinerie française ou encore le monde du luxe. Pour le directeur de Baud Les Verrières Valentin Besson, ce nouvel espace « n’est pas une finalité : cela ouvre de nouvelles perspectives ».
Valentin Besson : « cela nous permet de répondre à la demande des clients »
Car le nouveau bâtiment « est déjà plein » de machines, s’est réjouit le président du groupe Lionel Baud. Cela prouve « le dynamisme et la confiance que nous témoignent nos clients partenaires ».
« Vaud, c’est bien. Mais Neuchâtel c’est mieux ! »
Un succès qui ne date pas d’hier. La firme a été fondée en 1978 en Haute-Savoie, avant de s’installer aux Fins (F) en 1980. Dans les années 2000, le groupe s’implante au Locle. Puis aux Verrières en 2008. En 2020, il faut s’agrandir. Le site de Sainte-Croix est retenu. « Vaud, c’est bien. Mais Neuchâtel c’est mieux » a avoué Lionel Baud. En 2024 est alors prise la décision d’agrandir le site des Verrières. Avec un mot d’ordre : « Ça doit être un lieu de vie, ce qui commence par le bien-être des collaborateurs, par la vue qu’on offre sur le paysage jurassien. L’usine doit être un endroit vivant et ouvert sur la nature » a souligné le président du groupe peu avant de couper le ruban. Car ici « on produit ce que les grandes maisons du luxe n’arrivent pas à fabriquer » concède Lionel Baud. Quelles maisons de luxe ? Cela reste naturellement un secret.
Conviées lors de cette inauguration, les autorités communales et cantonales n’ont pas boudé leur fierté. Pour la conseillère d’Etat en charge de l’économie, Florence Nater, « le fait que Baud s'agrandisse ici aux Verrières est évidemment un excellent signal. Tout ce qui est produit ici sert des grandes marques horlogères, des produits à haute valeur ajoutée, des métiers qui sont de ces savoir-faire qui font la fierté et la force du canton de Neuchâtel ». /aju