Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

La paroisse Saint-Marc produira annuellement plus de 23'000 kWh. Cinquante panneaux solaires ...
Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

La paroisse Saint-Marc produira annuellement plus de 23'000 kWh. Cinquante panneaux solaires sont en cours d’installation sur le toit de son église à Serrières.

François Pahud, président du Conseil de la paroisse Saint-Marc à Serrières. François Pahud, président du Conseil de la paroisse Saint-Marc à Serrières.

Construisez du solaire ! La paroisse catholique Saint-Marc à Neuchâtel a répondu à l’appel de feu le pape François. Depuis le 13 juillet, le toit de son église à Serrières est en chantier. D’ici quelques jours, cinquante panneaux solaires produiront de l’énergie dont une partie sera stockée. Coût total de l’opération, un peu plus de 45'000 francs. Pour engager une telle somme, le Conseil de paroisse a dû obtenir l’accord de l’assemblée générale. Une proposition accueillie à une large majorité.

François Pahud, président du Conseil de la paroisse Saint-Marc : « Ceux qui viennent ici sont en principe des chrétiens. Ils se rendent compte qu’on doit protéger la Création. »

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Lorsqu’elle sera en fonction, la centrale solaire de l’église Saint-Marc devrait produire l’équivalent de la consommation de 6 à 7 ménages. Largement de quoi couvrir ses besoins et ceux de ses locataires.

« Le but n’est pas commercial. »

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Cette dépense de 45'000 francs, la paroisse Saint-Marc peut l’absorber sans difficulté. Elle a, par le passé, été bénéficiaire de dons confortables et lors de la quête, les paroissiens sont généreux, précise François Pahud. Une fois l’installation en place et les factures réglées, l’église pourra aussi bénéficier de subventions.

« La paroisse ne va pas se retrouver sur la paille. »

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D’ici la fin de l’été, la paroisse Saint-Marc offrira aussi la possibilité à ses ouailles de participer au financement de sa centrale solaire. /cwi


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