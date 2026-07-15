Une centrale solaire sur la maison de Dieu à Neuchâtel

Construisez du solaire ! La paroisse catholique Saint-Marc à Neuchâtel a répondu à l’appel de feu le pape François. Depuis le 13 juillet, le toit de son église à Serrières est en chantier. D’ici quelques jours, cinquante panneaux solaires produiront de l’énergie dont une partie sera stockée. Coût total de l’opération, un peu plus de 45'000 francs. Pour engager une telle somme, le Conseil de paroisse a dû obtenir l’accord de l’assemblée générale. Une proposition accueillie à une large majorité.