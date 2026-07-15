Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori

La méthode Montessori n’est pas uniquement destinée aux enfants. La fondation des Lilas, à Chézard-Saint-Martin, a reçu récemment la première certification AG&D Montessori en Suisse. Une récompense qui traduit une meilleure prise en compte des avis des résidents.
Comment accompagner au mieux les résidents en EMS ? La réponse n’est pas toute simple, mais la Fondation Les Lilas, à Chézard-Saint-Martin, pourrait la toucher du doigt. Elle vient d’obtenir la certification AG&D Montessori, une première en Suisse. Pour Léa Rondeau, infirmière et référente Montessori de l’établissement, au-delà de la certification, il s’agit avant tout d’une vision globale du travail en homes.
Léa Rondeau : « Nous, on vient travailler chez eux. Ici, c’est chez eux. »
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Lillageois, les habitants de la fondation, qui comprend un home et des appartements avec encadrement, sont charmés. « Je suis contente d’être ici, parce que toute seule je ne pourrais plus », témoigne Nelly Jacot, 96 ans.
Marguerite Besson : « Je retrouve une seconde famille. »
Le cœur de la méthode repose dans la prise en compte des résidents, de leurs avis et de leurs besoins. Tant dans une approche soignante, moins médicamentée, que dans l’animation. Un comité des habitants a par ailleurs été mis en place pour récolter les opinions de chacun sur ce qui est proposé. Pour Elena Di Napoli, animatrice et référente Montessori de la fondation, « cela contribue à garder leur autonomie, leur dignité et leur sentiment d’exister pleinement.
Elena Di Napoli : « Ce ne sont pas des animations qui sont là juste pour les occuper. »
Et si cette façon de procéder se veut bénéfique pour les résidents, elle l’est également pour le personnel encadrant, selon Stéphanie Pini, infirmière cheffe au home des Lilas.
Stéphanie Pini : « Même si le soin est présent, […] c’est la vie qui doit prédominer. »
Pour continuer dans sa prise en charge au plus près des besoins des habitants, la Fondation des Lilas lance un appel aux dons, notamment financiers, mais également pour remplir la bibliothèque mise en place avec ses habitants, ainsi qu’un clavier pour une résidente qui joue du piano. /bla