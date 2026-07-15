Un home vaudruzien reçoit la première certification suisse AG&D Montessori

Le cœur de la méthode repose dans la prise en compte des résidents, de leurs avis et de leurs besoins. Tant dans une approche soignante, moins médicamentée, que dans l’animation. Un comité des habitants a par ailleurs été mis en place pour récolter les opinions de chacun sur ce qui est proposé. Pour Elena Di Napoli, animatrice et référente Montessori de la fondation, « cela contribue à garder leur autonomie, leur dignité et leur sentiment d’exister pleinement.