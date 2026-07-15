Encore un potentiel délit de chauffard signalé mercredi par la Police neuchâteloise. Un automobiliste a été mesuré à 140 kilomètres à l’heure sur un tronçon limité à 80, à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes, à Fontainemelon, direction Neuchâtel. Les faits datent du 16 mai, peu après 20 heures. L’automobiliste, un quinquagénaire, n’a pas été intercepté immédiatement parce que le délit a été établi grâce au radar semi-stationnaire Wall-e. L’individu risque une peine privative de liberté ainsi qu'un retrait de permis d'au moins deux ans. /comm-jhi
Gros excès de vitesse à Fontainemelon
Un quinquagénaire a foncé à 140 km/h dans une route à 80, après le tunnel de la Vue-des-Alpes ...
RTN
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