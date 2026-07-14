Tentative de vol à Aarberg : auteurs arrêtés à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des recherches immédiatement engagées après la tentative de vol, une patrouille de la police neuchâteloise a repéré le véhicule en fuite à la sortie de Neuchâtel, alors qu'il circulait à une vitesse largement excessive. « Au cours de sa fuite, le conducteur a percuté le véhicule d'un automobiliste qui circulait dans le tunnel de la Vue-des-Alpes, sans faire de blessés », a indiqué la police bernoise.

Après avoir ignoré un barrage de police ainsi que le signal « Stop Police », les occupants ont poursuivi leur fuite jusqu'à la rue de Gibraltar, à La Chaux-de-Fonds, où ils ont abandonné leur véhicule, endommagé, avant de prendre la fuite à pied. Deux d'entre eux ont été arrêtés à proximité immédiate du véhicule, tandis que les deux autres ont été arrêtés peu après à La Chaux-de-Fonds, grâce à un important dispositif de recherche.

« Il s'agit de ressortissants français », a déclaré à Keystone-ATS la police bernoise.





Deux véhicules volés

Les quatre hommes sont soupçonnés de tentative de vol par effraction et ont été placés en état d'arrestation provisoire. Deux d'entre eux sont mineurs. Le véhicule utilisé pour la fuite, signalé comme volé, a été saisi. Au cours des recherches, un second véhicule volé a également été retrouvé et saisi, peut-on lire dans le communiqué.

La police cantonale bernoise poursuit l'enquête sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland et du Ministère public cantonal des mineurs. /ats