Sugyp brille en République tchèque

Les frères Guinand sont toutefois suspendus aux décisions des collectivités publiques quant au maintien des spectacles pyrotechniques face à la sécheresse actuelle. Quoi qu’il en soit, le travail se poursuit pour que tout soit prêt dans les temps.





Un bâtiment taillé sur mesure

L’entreprise Sugyp est installée à Corcelles-près-Payerne depuis près de trois ans dans un bâtiment spécifiquement conçu pour ses besoins. La création de spectacles pyrotechniques se fait dans des locaux dotés d’ouvertures dans les plafonds, qui permettent de rediriger le souffle d’une éventuelle explosion vers le haut. Les engins pyrotechniques sont aussi stockés derrière des murs en béton de 30 cm d’épaisseur. « C’est un des bâtiments les plus modernes de ce style en Europe, conçu pour l’assemblage de feux d’artifice », explique Nicolas Guinand.

Au vu de l’activité qui règne actuellement entre ses murs, Sugyp a en tout cas tout d’une fourmilière, dans la torpeur de ce mois de juillet. /sbm