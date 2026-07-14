Sugyp brille en République tchèque

Spécialisée dans les spectacles pyrotechniques, la société dirigée par deux Neuchâtelois, les frères Guinand, a décroché le premier prix d’un concours international à Brno au début du mois de juillet.
Une nouvelle distinction pour les frères Guinand. La société Sugyp, basée à Corcelles-près-Payerne (VD) et dirigée par les frères neuchâtelois Nicolas et Jean-Pascal Guinand, a décroché le Grand prix du concours international d’art pyrotechnique de Brno en République Tchèque. A cette occasion, elle a aussi obtenu le prix de la meilleure bande musicale. Le spectacle pyrotechnique créé pour l’occasion a été présenté le 1er et le 2 juillet et s’intitulait : « The Enigma of paradoxes ». Chaque participant devait utiliser la bande originale du film Sherlock Holmes pour sa création. « On est parti sur des morceaux très éclectiques qui nous permettaient de faire voyager ce Sherlock Holmes à travers le monde », explique Nicolas Guinand.
Nicolas Guinand : « Sur 50% des spectacles qu’on a en concours, […] on a en tout cas une contrainte pour que le jury puisse comparer entre les équipes. »
Sugyp avait déjà participé deux fois à ce concours en République Tchèque. La société avait déjà décroché le 1er prix en 2013 et s’était classée 2e en 2017, rappelle Jean-Pascal Guinand. Les deux frères participent en moyenne à un, voire à deux concours internationaux par année. Il faut savoir que cela représente une importante charge de travail. « On va compter entre trois et quatre heures par minute de spectacle de création », explique Nicolas Guinand. A cela s’ajoutent les sorties de stock, la gestion technique, administrative et de transport, puis ensuite tout le travail sur place pour la réalisation du spectacle, précise le directeur artistique de Sugyp. Sur le plan administratif, « il faut remplir pas mal de documents », résume le directeur technique, Jean-Pascal Guinand.
Jean-Pascal Guinand : « Il faut envoyer tous les certificats de sécurité de tous les produits. C’est un assez gros boulot administratif. »
Cet épisode tchèque semble presque lointain déjà pour l’équipe de Sugyp qui se concentre essentiellement sur les préparatifs des feux d’artifice du 1er Août de 200 communes. Les halles de stockage du bâtiment situé à Corcelles-près-Payerne sont pleines. Les colis sont soigneusement étiquetés en fonction de leur lieu de destination.
« Pour chaque feu, ça représente au minimum une palette de matériel, voire, pour les plus gros feux, plusieurs palettes. »
Les frères Guinand sont toutefois suspendus aux décisions des collectivités publiques quant au maintien des spectacles pyrotechniques face à la sécheresse actuelle. Quoi qu’il en soit, le travail se poursuit pour que tout soit prêt dans les temps.
Un bâtiment taillé sur mesure
L’entreprise Sugyp est installée à Corcelles-près-Payerne depuis près de trois ans dans un bâtiment spécifiquement conçu pour ses besoins. La création de spectacles pyrotechniques se fait dans des locaux dotés d’ouvertures dans les plafonds, qui permettent de rediriger le souffle d’une éventuelle explosion vers le haut. Les engins pyrotechniques sont aussi stockés derrière des murs en béton de 30 cm d’épaisseur. « C’est un des bâtiments les plus modernes de ce style en Europe, conçu pour l’assemblage de feux d’artifice », explique Nicolas Guinand.
Au vu de l’activité qui règne actuellement entre ses murs, Sugyp a en tout cas tout d’une fourmilière, dans la torpeur de ce mois de juillet. /sbm