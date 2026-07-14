On économise l’eau à Laténa

En raison de la situation météo, les fontaines sont fermées et les terrains de sport ne sont ...
On économise l’eau à Laténa

En raison de la situation météo, les fontaines sont fermées et les terrains de sport ne sont plus arrosés.

L'arrosage ne sera plus utilisé sur les pelouses des terrains de sport. (Photo d'illustration). L'arrosage ne sera plus utilisé sur les pelouses des terrains de sport. (Photo d'illustration).

La sécheresse pousse les autorités de Laténa à prendre des mesures de préservation de l’eau. Elles l’annoncent mardi matin dans un communiqué. Les fontaines raccordées au réseau d’eau potable sont fermées et les terrains de sport ne sont plus arrosés. Des dispositions qui s’appliquent jusqu’à nouvel avis. Les captages communaux sont fortement sollicités et « leur débit atteint un niveau particulièrement bas », relève l’exécutif.

Par ailleurs, dans le sillage des conseils dispensés la semaine dernière par l’État de Neuchâtel, le Conseil communal encourage la population à faire un usage économe et responsable de l’eau. /comm-jhi


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