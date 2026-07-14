On économise l’eau à Laténa

La sécheresse pousse les autorités de Laténa à prendre des mesures de préservation de l’eau. Elles l’annoncent mardi matin dans un communiqué. Les fontaines raccordées au réseau d’eau potable sont fermées et les terrains de sport ne sont plus arrosés. Des dispositions qui s’appliquent jusqu’à nouvel avis. Les captages communaux sont fortement sollicités et « leur débit atteint un niveau particulièrement bas », relève l’exécutif.

Par ailleurs, dans le sillage des conseils dispensés la semaine dernière par l’État de Neuchâtel, le Conseil communal encourage la population à faire un usage économe et responsable de l’eau. /comm-jhi