Le Cercle scolaire du Locle tient sa nouvelle directrice adjointe

Flavia Maire sera la nouvelle directrice adjointe du cycle 3 au Centre scolaire du Locle, ...
Le Cercle scolaire du Locle tient sa nouvelle directrice adjointe

Flavia Maire sera la nouvelle directrice adjointe du cycle 3 au Centre scolaire du Locle, à partir du 22 septembre. Elle reprend donc le poste de Sonja Evard, qui a renoncé à entrer en fonction.

L'équipe du Cercle scolaire du Locle est complétée par l'arrivée de Flavia Maire. L'équipe du Cercle scolaire du Locle est complétée par l'arrivée de Flavia Maire.

L’équipe du Cercle scolaire du Locle est à nouveau au complet pour la rentrée prochaine. Le Conseil communal a engagé Flavia Maire en tant que directrice adjointe du cycle 3, à 70%. Il y a un mois, il annonçait le renoncement de Sonja Evard, qui devait être engagée au même poste, pour des raisons d’attentes différentes quant au fonctionnement du Cercle scolaire.

Actuellement responsable pédagogique et même de la direction élargie à l’Orif Renens, elle a également officié, de 2022 à cette année, comme directrice adjointe au cycle 1 de Centre du Mail de l’Ecole obligatoire région Neuchâtel, ainsi que, de 2011 à 2019, comme enseignante spécialisée au cycle 3 du Cercle scolaire du Val-de-Ruz. Elle rejoindra le Cercle scolaire du Locle le 22 septembre prochain.

Cette nomination vient compléter celles de plusieurs autres personnes, à l’image de Kilian Winz, en tant que nouveau directeur et Annie Seydoux, directrice adjointe du cycle 1. Le Cercle scolaire du Locle avait par ailleurs été au cœur d’une période de turbulences, qui avait débouché sur le licenciement houleux de son ancienne directrice, l’an dernier. Le Conseil communal assure qu’une stabilisation de la situation a été opérée depuis une année et qu’elle se poursuivra avec ces nouveaux engagements. /comm-bla


 

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