Hors Tribu : nouveau comité, mais même recette

La 31e édition du festival Hors Tribu démarre le 6 août sur le Champ-du-Zi à Môtiers, avec ...
Hors Tribu : nouveau comité, mais même recette

La 31e édition du festival Hors Tribu démarre le 6 août sur le Champ-du-Zi à Môtiers, avec à sa tête un comité entièrement renouvelé qui tient à garder la ligne initiée par ses prédécesseurs.

A la tête de la 31e édition du festival Hors Tribu, un comité composé de dix nouvelles personnes appuyées par l’ancien responsable des infrastructures qui remet le couvert pour assurer la transmission de son expérience. (Photo: SP) A la tête de la 31e édition du festival Hors Tribu, un comité composé de dix nouvelles personnes appuyées par l’ancien responsable des infrastructures qui remet le couvert pour assurer la transmission de son expérience. (Photo: SP)

Encore quelques semaines de patience pour les habitués de Hors Tribu. La 31e édition du festival démarre le 6 août sur le Champ-du-Zi à Môtiers. A sa tête, un comité entièrement renouvelé qui a pris ses marques lors de la trentième édition, en travaillant en parallèle avec l’équipe précédente. « Je me réjouis de montrer à l’ancien comité que nous essayons de continuer dans la lignée de ce qu’ils nous ont transmis », glisse Mathias Bobillier, vice-président du festival, rencontré en l’absence du nouveau président Matthias Babey engagé professionnellement à l’étranger durant tout le mois de juillet. 

Mathias Bobillier « C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. »

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Sans exclure de proposer des nouveautés lors des prochaines éditions, le vice-président confie l’envie du nouveau comité de « garder certains principes de base, comme l’absence de sponsoring ou la volonté de ne pas agrandir le festival. » « Sans l’appui de sponsors qui pourraient nous apporter du matériel ou nous mettre à disposition certaines choses, nous avons la satisfaction d’avoir tout fait nous-mêmes », renchérit David Ansermot, chargé de communication.

« On veut garder certains principes de base. »

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Un monde à part

Entraide, famille, écologie, culture : c’est l’ambiance « hors tribu » du festival qui a fidélisé Mathias Bobillier depuis les débuts de son engagement « complètement par hasard » en tant que bénévole en 2023. Idem pour David Ansermot, incité il y a quelques années à venir de Lausanne découvrir ce « monde à part » par une amie qui faisait partie de l’ancien comité et qui la recruté comme bénévole. Une atmosphère que le nouveau comité espère réussir à recréer pour faire perdurer Hors Tribu. 

David Ansermot : « On pourra voir si on a réussi à être à la hauteur. »

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Les prélocations pour la 31e édition du festival Hors Tribu sont ouvertes. Les bénévoles sont les bienvenus. /aes


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