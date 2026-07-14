Hors Tribu : nouveau comité, mais même recette

Encore quelques semaines de patience pour les habitués de Hors Tribu. La 31e édition du festival démarre le 6 août sur le Champ-du-Zi à Môtiers. A sa tête, un comité entièrement renouvelé qui a pris ses marques lors de la trentième édition, en travaillant en parallèle avec l’équipe précédente. « Je me réjouis de montrer à l’ancien comité que nous essayons de continuer dans la lignée de ce qu’ils nous ont transmis », glisse Mathias Bobillier, vice-président du festival, rencontré en l’absence du nouveau président Matthias Babey engagé professionnellement à l’étranger durant tout le mois de juillet.