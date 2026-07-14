Hors Tribu : nouveau comité, mais même recette

La 31e édition du festival Hors Tribu démarre le 6 août sur le Champ-du-Zi à Môtiers, avec à sa tête un comité entièrement renouvelé qui tient à garder la ligne initiée par ses prédécesseurs.
Encore quelques semaines de patience pour les habitués de Hors Tribu. La 31e édition du festival démarre le 6 août sur le Champ-du-Zi à Môtiers. A sa tête, un comité entièrement renouvelé qui a pris ses marques lors de la trentième édition, en travaillant en parallèle avec l’équipe précédente. « Je me réjouis de montrer à l’ancien comité que nous essayons de continuer dans la lignée de ce qu’ils nous ont transmis », glisse Mathias Bobillier, vice-président du festival, rencontré en l’absence du nouveau président Matthias Babey engagé professionnellement à l’étranger durant tout le mois de juillet.
Mathias Bobillier « C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. »
Sans exclure de proposer des nouveautés lors des prochaines éditions, le vice-président confie l’envie du nouveau comité de « garder certains principes de base, comme l’absence de sponsoring ou la volonté de ne pas agrandir le festival. » « Sans l’appui de sponsors qui pourraient nous apporter du matériel ou nous mettre à disposition certaines choses, nous avons la satisfaction d’avoir tout fait nous-mêmes », renchérit David Ansermot, chargé de communication.
« On veut garder certains principes de base. »
Un monde à part
Entraide, famille, écologie, culture : c’est l’ambiance « hors tribu » du festival qui a fidélisé Mathias Bobillier depuis les débuts de son engagement « complètement par hasard » en tant que bénévole en 2023. Idem pour David Ansermot, incité il y a quelques années à venir de Lausanne découvrir ce « monde à part » par une amie qui faisait partie de l’ancien comité et qui la recruté comme bénévole. Une atmosphère que le nouveau comité espère réussir à recréer pour faire perdurer Hors Tribu.
David Ansermot : « On pourra voir si on a réussi à être à la hauteur. »
Les prélocations pour la 31e édition du festival Hors Tribu sont ouvertes. Les bénévoles sont les bienvenus. /aes