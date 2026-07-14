Chauffard à Fontainemelon

Un motard s’est fait flasher à 101 kilomètres à l’heure dans une zone limitée à 30, au cœur du village de Fontainemelon. La Police neuchâteloise l’indique mardi dans un communiqué. Les faits datent du 5 juillet. Peu après 6 heures, le jeune homme de 20 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel s’est fait repérer par un radar fixe. Il a été interpellé sur son lieu de travail et la police a saisi son permis de conduire sur le champ. Il s’expose à une peine privative de liberté ainsi qu’à un retrait du permis d'au moins deux ans. /comm-jhi