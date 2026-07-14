Un motard s’est fait flasher à 101 kilomètres à l’heure dans une zone limitée à 30, au cœur du village de Fontainemelon. La Police neuchâteloise l’indique mardi dans un communiqué. Les faits datent du 5 juillet. Peu après 6 heures, le jeune homme de 20 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel s’est fait repérer par un radar fixe. Il a été interpellé sur son lieu de travail et la police a saisi son permis de conduire sur le champ. Il s’expose à une peine privative de liberté ainsi qu’à un retrait du permis d'au moins deux ans. /comm-jhi
Chauffard à Fontainemelon
Tôt le matin du dimanche 5 juillet, un motard a dépassé les 100 km/h dans une zone à 30.
RTN
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