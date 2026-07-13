Un baigneur décède à Cortaillod

Un homme d’une quarantaine d’années qui nageait dans le lac de Neuchâtel, jeudi dernier vers 14h45, au large de la plage de Cortaillod, s’est soudainement retrouvé en difficulté, annonce la police neuchâteloise, ce lundi. Les raisons exactes du drame n’ont pas encore été élucidées, mais elles « n’impliquent aucune intervention de tiers », précise le communiqué.

Des personnes présentes ainsi qu’un policier en congé sont rapidement intervenus et ont pu ramener la victime sur la plage, mais elle se trouvait alors inconsciente. Une ambulance du Service de protection et de sécurité de la Ville de Neuchâtel ainsi qu’une équipe du SMUR se sont rendues sur place afin de lui prodiguer les premiers soins. La victime a ensuite été transportée dans un hôpital universitaire. Malgré cette intervention, l’homme, domicilié sur le littoral neuchâtelois, est décédé des suites de cet accident durant le week-end.

La police neuchâteloise lance un appel à la prudence durant cette période estivale et de forte chaleur. Elle rappelle que les enfants doivent faire l’objet d’une surveillance constante, même en eau peu profonde, et qu’une prudence accrue doit être observée par les personnes âgées et les nageurs peu expérimentés. Enfin, elle rappelle les règles élémentaires : ne pas surestimer ses capacités, éviter de se mettre à l'eau après un repas copieux ou sous l'influence de l'alcool, entrer progressivement dans une eau fraîche lorsque les températures sont élevées et ne jamais nager seul sur de longues distances. /comm-bla