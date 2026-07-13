Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Les loyers ont continué d'augmenter le mois dernier en Suisse et l’Arc jurassien n’échappe pas à la tendance générale. C’est ce qu’indique la plateforme immobilière Homegate. Son indice pour le mois de juin publié ce lundi a progressé de 0,22% sur un mois. La hausse a atteint 2,45% par rapport à juin 2025. L’évolution des loyers diffère toutefois selon les cantons. L’Arc jurassien s’inscrit globalement dans la même dynamique mais de manière nettement moins marquée en rythme annuel. Seul le canton de Neuchâtel a connu une augmentation mensuelle moins importante que la moyenne nationale. L’indice du prix des loyers a progressé de seulement 0,19% en juin et la hausse se situe à 1,12% sur un an, soit la moins forte de Suisse. L’augmentation annuelle la plus importante concerne Nidwald avec 8,33% et les Grisons avec 6,71%. Le canton du Jura a connu une hausse supérieure à la moyenne nationale en juin avec une progression de l’indice de 0,37%. L’augmentation annuelle se situe à 1,41%. Idem dans le canton de Berne avec une hausse de 0,32% en juin et de 1,52% sur un an. Le canton de Schwytz a enregistré la plus forte progression en juin avec +2,3% pour atteindre un niveau historique. Les deux Appenzell et Zoug affichent les baisses les plus marquées avec respectivement -0,9% et -0,52%. /ATS-comm-fco

