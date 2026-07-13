La sécheresse a eu raison d’une vingtaine de truites dans le Buttes

Le Canton de Neuchâtel a aussi procédé à des pêches de sauvetage dans le lac des Brenets récemment, ce qui a permis de sauver entre 2'000 et 3'000 poissons. L’Etat a également dû intervenir dans le Vaux au Landeron.

Avant de se lancer dans des pêches de sauvetage électriques, les spécialistes réalisent une pesée d’intérêts. Robin Berger précise que le Canton évalue tout d’abord l’état des poches d’eau et leur capacité à se maintenir ou non. Les pêches électriques, si elles sont efficaces, sont aussi une source de stress pour les poissons, explique Robin Berger. « Si la gouille était restée, on ferait peut-être plus de mal que de bien », en procédant au sauvetage des poissons, ajoute-t-il.

En replaçant les poissons sauvés dans d’autres secteurs, il y a aussi le risque de surcharger le lieu d’accueil et « d’aggraver le phénomène », précise Robin Berger.