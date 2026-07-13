De nouveaux défibrillateurs au Locle

La Ville du Locle a implanté une dizaine de nouveaux défibrillateurs dans l'espace public. ...
De nouveaux défibrillateurs au Locle

La Ville du Locle a implanté une dizaine de nouveaux défibrillateurs dans l'espace public. Une formation sur l'utilisation de ces appareils sera donnée au personnel communal.

Le personnel de la Ville du Locle sera formé à l'utilisation des défibrillateurs. (Image symbolique : Keystone/Ennio Leanza) Le personnel de la Ville du Locle sera formé à l'utilisation des défibrillateurs. (Image symbolique : Keystone/Ennio Leanza)

« Ce déploiement majeur vise à mailler efficacement le territoire communal et à soutenir l'action des nombreux First Responders locaux », a indiqué la Ville. De nouveaux appareils ont été notamment placés au collège des Girardet, à la salle polyvalente du Communal, au Château des Monts ou par exemple au Musée des Beaux-Arts.

« Ces installations dans l'espace public constituent un appui de taille pour les nombreux First Responders de la commune, ces citoyens volontaires formés pour intervenir bénévolement en quelques minutes en cas d'urgence vitale. Un appareil spécifique est également mis à disposition exclusive des sauveteurs à la piscine-patinoire », a précisé la Ville.

Des sessions de formation vont être prochainement mises en place pour le personnel communal. « L'objectif est de familiariser les collaborateurs à l'utilisation de ces appareils et de maximiser la réactivité en cas de situation critique », peut-on lire dans le communiqué. /ats


 

Actualités suivantes

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 10:43

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:00

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:57

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 10:12

Articles les plus lus

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Région    Actualisé le 11.07.2026 - 09:50

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 10:12

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:00

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:57

Au NIFFF, on crie « Baahubali » avant les films

Au NIFFF, on crie « Baahubali » avant les films

Région    Actualisé le 11.07.2026 - 08:00

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Région    Actualisé le 11.07.2026 - 09:50

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 10:12

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:57

Eau trouble, mais pas de danger à La Chaux-de-Fonds

Eau trouble, mais pas de danger à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 10.07.2026 - 17:21

Alain Ribaux pilotera une analyse de la police vaudoise

Alain Ribaux pilotera une analyse de la police vaudoise

Région    Actualisé le 10.07.2026 - 17:56

Au NIFFF, on crie « Baahubali » avant les films

Au NIFFF, on crie « Baahubali » avant les films

Région    Actualisé le 11.07.2026 - 08:00

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Région    Actualisé le 11.07.2026 - 09:50