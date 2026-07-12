Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Dans le cadre de l’exposition « Môtiers Art », le Genevois Giona Bierens De Haan a invité les ...
Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Dans le cadre de l’exposition « Môtiers Art », le Genevois Giona Bierens De Haan a invité les habitants à se réapproprier l’espace. Samedi, les voitures ont temporairement disparu de la Grande Rue pour cette performance.

La Grande Rue de Môtiers a pris des couleurs samedi, pendant une performance artistique. La Grande Rue de Môtiers a pris des couleurs samedi, pendant une performance artistique.

Piétonne l’espace d’une journée, la Grande Rue de Môtiers s’est transformée en prestation artistique géante samedi. L’idée vient du Genevois Giona Bierens De Haan, l’un des artistes à participer à la 9e édition de Môtiers Art cette année. « Il y avait comme une envie de ma part de me retirer du visuel pour être dans un autre registre ». L’artiste explique que l’idée est venue en plusieurs étapes. Il a d’abord participé aux différentes balades proposées par les organisateurs de la manifestation, avant de réaliser une résidence d’une semaine à Môtiers. « Tous les soirs, j’ai été invité à manger chez des habitants différents. Donc ça m’a vraiment permis de rencontrer plein de personnes du village. »

Giona Bierens De Haan : « J’aime questionner la relation qu’on a avec notre environnement urbain et avec les espaces qu’on traverse tous les jours. »

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Giona Bierens De Haan dans la Grande Rue de Môtiers, sans voiture. Giona Bierens De Haan dans la Grande Rue de Môtiers, sans voiture.

Samedi matin, les premiers habitants s’installaient déjà dans la rue, avant que la chaleur ne soit trop pesante. Le jeune Auguste s’est rapidement lancé dans la réalisation d’une marelle géante, poussée par une amie de la famille, Cécile. Plus loin, Marianne et sa petite-fille Delphine se sont installées sur la route afin de réaliser chacune leur art : la peinture pour Delphine, la broderie pour sa grand-maman. Rencontrée dans la Grande Rue, Laurence soulignait le côté « surprenant » créé par l’absence de voitures dans le quartier qu’elle habite.

Le début de la marelle géante dessinée dans la Grande Rue de Môtiers. Le début de la marelle géante dessinée dans la Grande Rue de Môtiers.

Du côté du bar La Tanière, Loïc préparait une paella pour le repas de midi, à l’occasion de la performance artistique. Et au milieu de la rue, Giona Bierens De Haan proposait également de quoi se nourrir. Cette performance était assez nouvelle pour le Genevois, en comparaison avec ses dernières œuvres artistiques. « La plupart du temps, je travaille quand même sur des choses qui ont une finalisation visuelle, concrète, voire sculpturale. Mais de plus en plus, je m’intéresse aussi à ce qui est immatériel. »

« Je m’intéresse aux règles sous-jacentes, au visuel et à la structure de nos villages. »

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Delphine et Marianne, aux pinceaux et à la broderie. Delphine et Marianne, aux pinceaux et à la broderie.

La prestation de Giona Bierens De Haan a d’ailleurs été arrosée dans l’après-midi par un orage. Môtiers Art se poursuit encore jusqu’au 20 septembre dans le village et aux alentours. /swe


 

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