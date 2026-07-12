Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Piétonne l’espace d’une journée, la Grande Rue de Môtiers s’est transformée en prestation artistique géante samedi. L’idée vient du Genevois Giona Bierens De Haan, l’un des artistes à participer à la 9e édition de Môtiers Art cette année. « Il y avait comme une envie de ma part de me retirer du visuel pour être dans un autre registre ». L’artiste explique que l’idée est venue en plusieurs étapes. Il a d’abord participé aux différentes balades proposées par les organisateurs de la manifestation, avant de réaliser une résidence d’une semaine à Môtiers. « Tous les soirs, j’ai été invité à manger chez des habitants différents. Donc ça m’a vraiment permis de rencontrer plein de personnes du village. »