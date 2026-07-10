Sécheresse : mesures exceptionnelles dans l’agriculture

Concrètement, la pâture peut se faire dès à présent, pour permettre de nourrir le bétail en limitant l’achat de fourrage. Si cela ne suffit pas, les restrictions en matière de paiement direct et de subsides sont également assouplies, afin que les éleveurs puissent aller acheter du fourrage là où il y en a. De plus, les exploitations d’estivage peuvent être approvisionnées en fourrages grossiers dès maintenant, pour éviter une désalpe anticipée… même si cette dernière est exceptionnellement autorisée.

Faucher dès le 9 juillet, c’est particulièrement tôt. Mais Johannes Rösti se veut rassurant pour la biodiversité : « le cycle végétatif est aussi en avance, ce n’est pas que les cultures et l’herbe qui sont en avance ». Cependant, des restrictions persistent : les 10% de prairies qui doivent rester non fauchés, une surface sur laquelle le bétail ne peut pas être envoyé.