Alain Ribaux pilotera une analyse de la police vaudoise

Cette dernière avait été balayée en 2009 par le peuple, qui s'était exprimé sur l'initiative populaire dite « d'Artagnan », pour une police vaudoise unifiée. A la suite de ce rejet, c'est le modèle de police coordonnée qui avait été mis en place dès le 1er janvier 2012. Ce système est désormais souvent critiqué par des syndicats policiers, jugé défaillant.

Il s'agit donc aujourd'hui d'étudier différents modèles d'organisation policière. D'où le lancement d'une analyse externe du modèle de police coordonnée, dirigée par l'ancien ministre neuchâtelois, annoncé vendredi par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) de Vassilis Venizelos.

Parallèlement, une équipe interdisciplinaire de l'Université de Lausanne, réunissant l'Ecole des sciences criminelles (ESC) et l'Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), sera chargée d'apporter son expertise en matière de méthodologie et d'analyse des données, selon le communiqué du DJES.





Efficacité et efficience sous la loupe

Répondant à un postulat adopté par le Grand Conseil, cette démarche vise à « établir un bilan objectif du dispositif en place et à identifier des pistes d'évolution adaptées aux défis sécuritaires actuels et futurs », écrivent les services du ministre écologiste. Cette évaluation approfondie du dispositif actuel est placée sous l'angle de « son efficacité et de son efficience ».

Les travaux se dérouleront en deux étapes, selon le DJES. La première consistera à dresser un état des lieux détaillé de la police coordonnée vaudoise. L'étude portera notamment sur l'organisation des corps de police, leurs effectifs, leurs coûts, leurs prestations, leurs mécanismes de gouvernance ainsi que sur les modalités de coordination existants.

Dans un second temps, des recommandations destinées aux autorités vaudoises seront formulées, notamment sur la base d'un examen des différents modèles d’organisation policière existant en Suisse. Plusieurs variantes d'évolution seront étudiées sous leurs dimensions organisationnelles, structurelles, juridiques et financières.





Réforme policière à Neuchâtel

« Alain Ribaux dispose d'une solide expérience dans le domaine de la sécurité publique. Ancien conseiller d'Etat neuchâtelois en charge de la sécurité durant plus de dix ans et ancien juge, il a coprésidé la Conférence suisse des chefs de départements de justice et police », souligne le Canton de Vaud.

« Il dispose d'une connaissance approfondie des enjeux liés à l'organisation et à la gouvernance policières. Son expérience, notamment dans la réforme policière neuchâteloise, et son regard extérieur au Canton participeront à établir une image du système policier vaudois actuel », est-il encore relevé.

/ATS