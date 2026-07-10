Mont Sujet: un homme attaqué par une buse deux fois en une journée

Les attaques de buse sont rares, mais en subir deux en une journée est assez exceptionnel. Mikaël Chatey se souviendra longtemps d’une récente sortie de course à pied à Mont Sujet, au-dessus d’Orvin. L’habitant de la commune de Plateau de Diesse a été pris pour cible par un rapace, une fois le matin, la seconde fois en milieu d'après-midi. Toujours au même endroit. « La buse m'a d'abord survolé en poussant des cris, avant de piquer par derrière », raconte-t-il. Mikaël Chatey n’a pas paniqué pour autant.

