La Gerle d’Or pour le Charmeur

Le chasselas de de la Cave des Lauriers a remporté jeudi à Boudry la 30e édition du concours ...
La Gerle d’Or pour le Charmeur

Le chasselas de de la Cave des Lauriers a remporté jeudi à Boudry la 30e édition du concours qui permet de choisir le vin officiel de la Fête des Vendanges de Neuchâtel.

Christian Fellmann, de la Cave des Lauriers, au milieu de Patrick Vaudroz et Carlo Monnat de la Fête des Vendanges. (Photo : NVT) Christian Fellmann, de la Cave des Lauriers, au milieu de Patrick Vaudroz et Carlo Monnat de la Fête des Vendanges. (Photo : NVT)

Pour sa 30e édition, la Gerle d’Or a distingué le Charmeur de la Cave des Lauriers, Jungo & Fellmann à Cressier. Les organisateurs de l’événement l’ont rapporté jeudi soir dans un communiqué. La dégustation a eu lieu jeudi au Château de Boudry. À cette occasion, vingt chasselas étaient en lice, afin d’obtenir l’honneur d’être le vin officiel de la prochaine Fête des Vendanges de Neuchâtel. Le prix sera officiellement remis le vendredi soir de la Fête, au Village des vignerons.

Depuis le lancement du concours, c’est la septième fois que la Cave des Lauriers est distinguée. Le domaine de Cressier ressort même gagnant pour la troisième année consécutive. /comm-jhi


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