La Gerle d’Or pour le Charmeur

Pour sa 30e édition, la Gerle d’Or a distingué le Charmeur de la Cave des Lauriers, Jungo & Fellmann à Cressier. Les organisateurs de l’événement l’ont rapporté jeudi soir dans un communiqué. La dégustation a eu lieu jeudi au Château de Boudry. À cette occasion, vingt chasselas étaient en lice, afin d’obtenir l’honneur d’être le vin officiel de la prochaine Fête des Vendanges de Neuchâtel. Le prix sera officiellement remis le vendredi soir de la Fête, au Village des vignerons.

Depuis le lancement du concours, c’est la septième fois que la Cave des Lauriers est distinguée. Le domaine de Cressier ressort même gagnant pour la troisième année consécutive. /comm-jhi