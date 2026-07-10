La Brévine cherche la bonne formule pour son centre

Muriel Jeanneret souligne qu’un village plus agréable et mieux sécurisé permettra de continuer d’attirer des touristes et de garder les commerces ouverts. La Brévine peut se targuer d’avoir encore notamment une épicerie, une boulangerie, une boucherie et un restaurant.

Reste le problème financier. Si les comptes 2025 affichent un bénéfice de 46'000 francs, le budget 2026 est moins optimiste. Il table sur un excédent de charges de l’ordre de 260'000 francs. « On a dû baisser nos envies d’investissement », explique Muriel Jeanneret. Mais elle reste optimiste et espère voir le cœur de son village sécurisé et plus accueillant d’ici 2028. /cwi