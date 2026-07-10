La Brévine cherche la bonne formule pour son centre

Le réaménagement du centre du village est peut-être enfin sur la bonne voie. Après le refus en juin du Conseil général de débloquer un crédit pour un nouveau projet, la commission de l’aménagement du territoire a été sortie de son sommeil.
Ce n’est pas la première fois que le sujet est abordé dans le village. Il y a 8 ans, le Conseil général avait accepté un crédit de 25'000 francs pour un avant-projet. Celui-ci n’avait débouché sur rien, notamment en raison d’un manque de moyens financiers. En juin dernier, l’exécutif est venu avec une nouvelle demande de crédit, de 22'000 francs cette fois-ci, pour élaborer un nouveau projet. Les membres du législatif ont hésité et finalement dit non. Pas pour ne rien faire, mais pour faire différemment. Décision a été prise de solliciter la commission de l’aménagement du territoire. Les membres du Conseil général qui y siègent pourront ainsi amener des idées et préparer un projet qui sera soumis au législatif. Le passage du document entre les mains d’un ingénieur, les Bréviniers n’y couperont pas. C’est lui qui doit soumettre le projet au canton. Nous n’avons pas ces compétences à l’interne, explique la présidente du Conseil communal, Muriel Jeanneret.
Muriel Jeanneret : « Le Conseil général n’a plus envie d’études qui n’aboutissent pas. »
Selon Muriel Jeanneret, les travaux avec la commission de l’aménagement du territoire ont déjà débuté. Elle voit l’implication des conseillers généraux comme une très bonne chose. D’abord parce que ça permet d’avoir un avis plus large et ensuite pour éviter que des informations erronées circulent au sein de la population et viennent semer la pagaille dans le processus de décision.
« Depuis plusieurs années, le Conseil communal fonctionne un petit peu tout seul. »
Ces projets de transformation du centre du village préoccupent les agriculteurs, qui représentent une partie de la population, concède la présidente. Avec des trottoirs plus larges et donc des routes plus étroites, ils s’inquiètent de savoir comment ils pourront, au volant de leurs tracteurs, croiser avec d’autres véhicules.
« On va de toute façon faire quelque chose qui permet de croiser. »
Muriel Jeanneret souligne qu’un village plus agréable et mieux sécurisé permettra de continuer d’attirer des touristes et de garder les commerces ouverts. La Brévine peut se targuer d’avoir encore notamment une épicerie, une boulangerie, une boucherie et un restaurant.
Reste le problème financier. Si les comptes 2025 affichent un bénéfice de 46'000 francs, le budget 2026 est moins optimiste. Il table sur un excédent de charges de l’ordre de 260'000 francs. « On a dû baisser nos envies d’investissement », explique Muriel Jeanneret. Mais elle reste optimiste et espère voir le cœur de son village sécurisé et plus accueillant d’ici 2028. /cwi