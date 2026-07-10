Eau trouble, mais pas de danger à La Chaux-de-Fonds

Une intervention de Viteos sur une très grosse conduite d’eau à La Chaux-de-Fonds a provoqué des désagréments pour les consommateurs. Les travaux ont démarré jeudi soir et se sont achevés ce vendredi en début d’après-midi.

Le distributeur a dû vider le tuyau sur près de 300 mètres. Au moment de la remise en service, il y a eu un énorme brassage, explique le directeur du département distribution de Viteos, rendant l’eau trouble, mais sans danger pour la population. Il recommande de laisser couler les robinets jusqu’à ce que le liquide devienne transparent et de nettoyer les brise-jets.

Au vu de l’importance de la conduite, une grande partie des quartiers de la ville a été touchée.

Comme l’intervention a duré plus de 12h, Viteos a mis à disposition de la population de l’eau depuis plusieurs bornes hydrantes. /cwi