Canicule : les pompages interdits

Le Conseil d’État neuchâtelois interdit les pompages dans les cours d’eau jusqu’à nouvel avis. Il l’indique dans un communiqué paru vendredi matin. Une décision prise en raison de la sécheresse, des débits des principales rivières de la région et des prévisions météorologiques défavorables. Pourtant, cette mesure ne prend pas effet immédiatement, mais après ce weekend, soit le lundi 13 juillet.

Tous les cours d’eau sont concernés par cette interdiction, à l’exception de la Thielle. Les prélèvements dans les lacs et autres plans d’eau restent autorités, tout comme ceux qui sont liés à l’hydroélectricité et à l’hydrothermie.

Par ailleurs, l’exécutif recommande à la population d’utiliser l’eau avec parcimonie, en particulier pour les besoins non essentiels, tels que l’arrosage des gazons ou le lavage des véhiculées. Aucune interdiction n’est toutefois prononcée à ce sujet pour le moment. /comm-jhi