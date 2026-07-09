Travaux nocturnes entre La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle

L’Office fédéral des routes va mener un chantier nocturne les nuits du 12 au 14 juillet et ...
Travaux nocturnes entre La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle

L’Office fédéral des routes va mener un chantier nocturne les nuits du 12 au 14 juillet et du 20 au 23 juillet sur la route entre Le Crêt-du-Locle et La Chaux-de-Fonds Sud.

La zone de travaux va se déplacer en fonction des nuits. (Photo d'illustration). La zone de travaux va se déplacer en fonction des nuits. (Photo d'illustration).

Route fermée de nuit pour travaux entre Le Crêt-du-Locle et La Chaux-de-Fonds Sud. L’Office fédéral des routes le communique jeudi matin. Entre dimanche 12 juillet et le mardi 14, la circulation sera interdite entre 22h et 5h du giratoire Tourbillon au giratoire de la Combe-à-l’Ours. Rebelote du 20 au 23 juillet, mais de 20h à 5h, sur une zone qui se déplacera chaque nuit, entre le giratoire Polyexpo et la Rue Morgarten (pour les nuits du 20 et 21 juillet), de la rue Morgarten à la rue du Saint-Gothard (dans la nuit du 22 juillet) et de la rue du Saint-Gothard au giratoire Liberté (en ce qui concerne la nuit du 23 juillet). Des déviations seront mises en place. Il sera procédé à des travaux de fraisage et de réfection du revêtement. Les heures et les dates pourraient être modifiées en fonction de la météo. /comm-jhi


 

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