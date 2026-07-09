Le Canton de Neuchâtel participe à la deuxième édition des Journées nationales d’action pour les personnes qui vivent avec un handicap. L’État l’a annoncé jeudi matin dans un communiqué. Ces deux semaines ont lieu dans toute la Suisse du 24 mai au 7 juin de l’année prochaine. Cette édition 2027 mettra en lumière le rôle et les atouts de ces populations en tant que salariés et employeurs. Le programme cantonal reste à définir. Neuchâtel lance un appel aux entreprises, institutions, associations et administrations publiques. Les actions seront sélectionnées par le Service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte, ainsi que la Commission pour l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Un soutien financier peut être demandé. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 15 octobre. Le formulaire et les informations se trouvent en ligne ici. /comm-jhi
Neuchâtel célèbre les personnes handicapées
Les services de l’État lancent un appel à idées destiné aux entreprises et institutions, à ...
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