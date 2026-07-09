Les cantons latins ont lutté contre le Nicotine Gang

La consommation de produits nicotiniques augmente. Au-delà de la cigarette conventionnelle, les jeunes sont toujours plus attirés par les puffs, les sachets de nicotine à placer sur la gencive, ou encore les snus. Selon l’enquête Santé et Lifestyle de l’Office fédéral de la santé publique, la multi-consommation est en nette hausse.

Le Centre d’information pour la prévention du tabagisme, le Cipret, pour le canton de Neuchâtel a mené, avec cinq autres cantons latins, une campagne de prévention sur TikTok et Snapchat ce printemps, pour tenter de sensibiliser les plus jeunes. « Ils ont entendu des discours disant que c’est moins dangereux, donc ils entendent que ce n’est pas dangereux. Or, ce n’est pas le cas », avertit Romane Kolly, cheffe de projet au Cipret Neuchâtel.