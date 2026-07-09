Les Brenets : un incendie à la rue de la Gare

Incendie mercredi aux Brenets. L’incident s’est produit sur le balcon d’un immeuble accueillant une crèche et des appartements à la rue de la Gare, nous indique la police ce jeudi.

Le sinistre a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises a mobilisé 19 pompiers, 8 véhicules d’intervention ainsi qu’une ambulance. Aucun blessé n’est à déplorer et les locataires du lieu ont pu regagner leur logement.

Une enquête a été ouverte par la Police neuchâteloise afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie. /comm-rle.