Taquiner le goujon tant qu’il en est encore temps

Pour cette première semaine de vacances scolaires, onze jeunes de 10 à 16 ans participent à un camp de pêche en rivière au bord du Doubs. Une pratique particulièrement mise à mal par le dérèglement climatique.
La pêche peut avoir une réputation d’activité un peu vieillissante et pourtant des jeunes s’y adonnent encore. Par tradition familiale, d’un côté, mais aussi par effet de groupe. Onze jeunes de 10 à 16 ans ont participé au camp organisé par l’association des pêcheurs La Gaule, à La Chaux-de-Fonds, de lundi à mercredi, pour cette première semaine de vacances scolaires.
Pour Lilian et Luca, deux jeunes passionnés, la pêche en rivière est bien plus qu’un hobby. « On n’est pas chez nous, on est dehors, en nature », se réjouit Luca Feld, 13 ans. De quoi ravir le responsable du camp Miguel Rivero.
Luca Feld, pêcheur de 13 ans : « Tout le monde s’y met, on y est souvent après l’école. »
Durant trois jours, les jeunes sont sensibilisés non seulement à la technique de la pêche, mais aussi à la philosophie qui y est associée. Pour Luca, au-delà des poissons pêchés, le calme et la proximité de la nature font intégralement partie de sa passion.
Miguel Rivero, responsable du camp : « On voit des passionnés, on les voit tout de suite. »
Pourtant, ces trois jours d’initiation et de perfectionnement gardent en toile de fond une pratique en danger de disparition. Entre le réchauffement des rivières et la diminution des populations de poissons, l’association des pêcheurs La Gaule se dit inquiète pour l’avenir. « Si on ne fait rien, à un moment donné, ça va être très compliqué », redoute Miguel Rivero.
Miguel Rivero : « Toujours moins d’eau, plus de réchauffement climatique, c’est toujours plus compliqué. »
Pour cette saison 2026, le Canton de Neuchâtel a justement adopté un nouvel arrêté visant à protéger la faune aquatique. La capture de l’ombre commun est limitée à un seul individu, sauf dans le Doubs, contre deux jusqu’à présent. De plus, la taille minimale de capture pour la truite est remplacée par des fenêtres de capture : les poissons en dessous de 25 cm et entre 32 et 45 cm devront être relâchés. Enfin, la saison de pêche s’arrêtera uniformément le 30 septembre. /bla