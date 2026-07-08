Taquiner le goujon tant qu’il en est encore temps

La pêche peut avoir une réputation d’activité un peu vieillissante et pourtant des jeunes s’y adonnent encore. Par tradition familiale, d’un côté, mais aussi par effet de groupe. Onze jeunes de 10 à 16 ans ont participé au camp organisé par l’association des pêcheurs La Gaule, à La Chaux-de-Fonds, de lundi à mercredi, pour cette première semaine de vacances scolaires.

Pour Lilian et Luca, deux jeunes passionnés, la pêche en rivière est bien plus qu’un hobby. « On n’est pas chez nous, on est dehors, en nature », se réjouit Luca Feld, 13 ans. De quoi ravir le responsable du camp Miguel Rivero.