Taquiner le goujon tant qu’il en est encore temps

Pour cette première semaine de vacances scolaires, onze jeunes de 10 à 16 ans participent ...
Taquiner le goujon tant qu’il en est encore temps

Pour cette première semaine de vacances scolaires, onze jeunes de 10 à 16 ans participent à un camp de pêche en rivière au bord du Doubs. Une pratique particulièrement mise à mal par le dérèglement climatique.

Lilian et Luca reçoivent des conseils de Miguel Rivero pour mieux taquiner les truites du Doubs. Lilian et Luca reçoivent des conseils de Miguel Rivero pour mieux taquiner les truites du Doubs.

La pêche peut avoir une réputation d’activité un peu vieillissante et pourtant des jeunes s’y adonnent encore. Par tradition familiale, d’un côté, mais aussi par effet de groupe. Onze jeunes de 10 à 16 ans ont participé au camp organisé par l’association des pêcheurs La Gaule, à La Chaux-de-Fonds, de lundi à mercredi, pour cette première semaine de vacances scolaires.

Pour Lilian et Luca, deux jeunes passionnés, la pêche en rivière est bien plus qu’un hobby. « On n’est pas chez nous, on est dehors, en nature », se réjouit Luca Feld, 13 ans. De quoi ravir le responsable du camp Miguel Rivero.

Luca Feld, pêcheur de 13 ans : « Tout le monde s’y met, on y est souvent après l’école. »

Ecouter le son

Durant trois jours, les jeunes sont sensibilisés non seulement à la technique de la pêche, mais aussi à la philosophie qui y est associée. Pour Luca, au-delà des poissons pêchés, le calme et la proximité de la nature font intégralement partie de sa passion.

Miguel Rivero, responsable du camp : « On voit des passionnés, on les voit tout de suite. »

Ecouter le son

Pourtant, ces trois jours d’initiation et de perfectionnement gardent en toile de fond une pratique en danger de disparition. Entre le réchauffement des rivières et la diminution des populations de poissons, l’association des pêcheurs La Gaule se dit inquiète pour l’avenir. « Si on ne fait rien, à un moment donné, ça va être très compliqué », redoute Miguel Rivero.

Miguel Rivero : « Toujours moins d’eau, plus de réchauffement climatique, c’est toujours plus compliqué. »

Ecouter le son

Pour cette saison 2026, le Canton de Neuchâtel a justement adopté un nouvel arrêté visant à protéger la faune aquatique. La capture de l’ombre commun est limitée à un seul individu, sauf dans le Doubs, contre deux jusqu’à présent. De plus, la taille minimale de capture pour la truite est remplacée par des fenêtres de capture : les poissons en dessous de 25 cm et entre 32 et 45 cm devront être relâchés. Enfin, la saison de pêche s’arrêtera uniformément le 30 septembre. /bla


 

Actualités suivantes

Le sim racing s’installe à Neuchâtel

Le sim racing s’installe à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 16:54

La Chaux-de-Fonds: le Tribunal régional des Montagnes déménage

La Chaux-de-Fonds: le Tribunal régional des Montagnes déménage

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 15:04

Papyrus : un élan d’humanité à Neuchâtel

Papyrus : un élan d’humanité à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 14:43

Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 01:15

Articles les plus lus

Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 16:42

Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 01:15

Papyrus : un élan d’humanité à Neuchâtel

Papyrus : un élan d’humanité à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 14:43

La Chaux-de-Fonds: le Tribunal régional des Montagnes déménage

La Chaux-de-Fonds: le Tribunal régional des Montagnes déménage

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 15:04

Un rendez-vous estival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

Un rendez-vous estival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 14:58

Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 16:42

Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 01:15

Papyrus : un élan d’humanité à Neuchâtel

Papyrus : un élan d’humanité à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.07.2026 - 14:43

Deux chauffards pincés sur la N20

Deux chauffards pincés sur la N20

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 12:01

David de Pury renversé : une réplique remplace l'originale volée

David de Pury renversé : une réplique remplace l'originale volée

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 12:39

Un rendez-vous estival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

Un rendez-vous estival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 14:58

Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Région    Actualisé le 07.07.2026 - 16:42