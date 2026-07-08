Le sim racing s’installe à Neuchâtel

Un centre consacré au sport automobile virtuel va ouvrir ses portes à Neuchâtel prochainement. GEP SimRacing sera le lieu de rencontre pour passionnés et curieux. L’occasion de créer une réelle communauté dans la région.
C’est une première à Neuchâtel. Un nouveau lieu dédié au sport automobile virtuel va ouvrir ses portes prochainement dans le quartier des Portes-Rouges. GEP SimRacing deviendra l’adresse de tous les passionnés de sim racing, mais pas que. Tous les curieux sont invités à venir découvrir cette discipline. Postés devant un écran, les joueurs disposent d’un volant, de pédales et de tout le matériel nécessaire afin de reproduire une réelle expérience de conduite. Sans réel danger, les bolides pilotés sont de véritables voitures de course comme des Porsche GT3 RS. Le centre de jeu automobile proposera aussi de privatiser la salle, notamment pour des anniversaires ou des sorties d’entreprises.
Le projet d’une vie
Derrière ce lieu se trouve Pacosme Khamsithy, un ancien vendeur de voitures. Quelques années en arrière, il développa un premier simulateur de conduite pour divertir ses clients lors de ventes privées. Le projet a rapidement pris de l’ampleur. Il mettait alors à disposition son matériel pour différents événements. Et là, l’idée de foncer « tête baissée dans un projet de vie » lui est apparue. Pacosme Khamsithy a quitté son travail afin de se consacrer pleinement à la création du futur lieu d’eSport automobile. L’entrepreneur explique qu’il cherche à convaincre les personnes réticentes, peureuses ou simplement ignorantes du fait que le sim racing est « quelque chose de chouette ».
Pacosme Khamsithy : « Je me suis dit : pourquoi pas faire une salle ? »
Partage et bienveillance
Au-delà de faire découvrir le sim racing, le projet vise aussi à rassembler les passionnés et fonder une réelle communauté. Cet aspect est très important pour Pacosme Khamsithy qui affirme que « jouer tout seul c’est rigolo, mais à plusieurs c’est encore mieux ». Ainsi, en mars il a créé un groupe sur la plateforme de communication prisée des gamers, Discord. La magie des réseaux sociaux a fait que la communauté compte aujourd’hui déjà plus de 200 membres qui « pilotent ensemble ». Les membres sont actuellement âgés de 14 à 60 ans, mais aucune limite d’âge n’est prévue. Quant aux personnes qui fréquentent la salle, elles pourront jouer avec ces passionnés en direct. Toujours dans un esprit de bienveillance, ils prodigueront leurs conseils basés sur leur expérience.
« Ils sont venus m’aider à fabriquer cette salle. »
Sur le long-terme, l’objectif du projet serait de créer une équipe de sim racing à l’échelle de la Suisse romande, puis de la faire briller à l’international. Le tout repose à nouveau sur la communauté, car selon Pacosme Khamsithy il faut « avoir une base de données de pilotes et des personnes fidèles ». Les offres du centre sont justement façonnées pour cela. Les tarifs commencent à 35 francs pour « environ 30 minutes de pilotage », mais le temps n’est compté qu’à partir du moment où le châssis est « maitrisé ». Pour cela, un briefing, une mise dans l’ambiance crescendo et des conseils sont prévus. De plus, des écrans sont installés afin que les pilotes en pause puissent suivre la course de leurs adversaires.
« Représenter la Suisse, cela serait vraiment un projet communautaire. »
Pour les connaisseurs, GEP SimRacing dispose de six châssis de la marque française Oplite. Ils ne bougent pas de manière dynamique, car le but est de rester dans du sport électronique selon le fondateur. Les vibrations sont toutefois bien présentes. Quant au matériel, il provient de chez Conspit et le logiciel de jeu utilisé est principalement Assetto Corsa Competizione.
Le tout sera à découvrir prochainement dans l’ancien local du Let’s Go Fitness aux Portes-Rouges à Neuchâtel. GEP SimRacing sera en libre accès la journée, puis le soir sera réservé aux privatisations. Les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet du lieu ou sur sa page Instagram.
Des projections de courses automobiles, telles que de Formule 1, ainsi que du streaming sont aussi prévus pour l’avenir du lieu qui promet d’être une véritable référence dans la région. /ewa