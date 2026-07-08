Le sim racing s’installe à Neuchâtel

Pour les connaisseurs, GEP SimRacing dispose de six châssis de la marque française Oplite. Ils ne bougent pas de manière dynamique, car le but est de rester dans du sport électronique selon le fondateur. Les vibrations sont toutefois bien présentes. Quant au matériel, il provient de chez Conspit et le logiciel de jeu utilisé est principalement Assetto Corsa Competizione.

Le tout sera à découvrir prochainement dans l’ancien local du Let’s Go Fitness aux Portes-Rouges à Neuchâtel. GEP SimRacing sera en libre accès la journée, puis le soir sera réservé aux privatisations. Les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet du lieu ou sur sa page Instagram.

Des projections de courses automobiles, telles que de Formule 1, ainsi que du streaming sont aussi prévus pour l’avenir du lieu qui promet d’être une véritable référence dans la région. /ewa