Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

Les Croix-Rouge jurassienne et neuchâteloise lancent un nouveau dispositif pour permettre aux aînés de se déplacer en Suisse en sécurité, contrairement à l’ancien système d’alarme qui se cantonnait au domicile.
Un nouveau dispositif pour permettre à nos aînés de se déplacer en sécurité. Les Croix-Rouge jurassienne et neuchâteloise lancent une nouvelle montre-alarme censée fonctionner dans tout le pays. En cas de chute ou de malaise, les bénéficiaires appuient sur l'alarme de cette montre et peuvent communiquer avec la centrale de la Croix-Rouge via un haut-parleur portatif. « Ça permet de se promener, d’aller dans le jardin, un peu partout en Suisse. De plus en plus de personnes âgées sont encore en forme et aiment se promener en forêt, ou voyager, mais veulent quand même être en sécurité », explique Manuela Nobel, responsable alarme auprès de la Croix-Rouge jurassienne.
Manuela Nobel : « Dans le jardin ou en Suisse, la centrale d’alarme peut les localiser. »
En cas d’alerte, la plupart du temps pour « des malaises ou des chutes », la centrale d’alarme est capable de localiser les bénéficiaires via la puce GPS contenue dans le boîtier. Un dispositif qui offre davantage de liberté de mouvement aux personnes âgées, tout en conservant une solution de secours. « L’ancien système Casa était surtout pour la maison. On pourrait utiliser dans le jardin, mais on ne pourrait pas entendre la centrale car il n’y a pas de haut-parleur embarqué. Du coup, c’est une belle évolution », salue Manuela Nobel. Ceux qui disposaient du système Casa « demandent de plus en plus le nouveau modèle » glisse la responsable alarme de la Croix-Rouge. Une trentaine de clients en sont déjà équipés dans le Jura. /comm-jpi