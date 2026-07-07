Une nouvelle montre-alarme pour les personnes âgées

En cas d’alerte, la plupart du temps pour « des malaises ou des chutes », la centrale d’alarme est capable de localiser les bénéficiaires via la puce GPS contenue dans le boîtier. Un dispositif qui offre davantage de liberté de mouvement aux personnes âgées, tout en conservant une solution de secours. « L’ancien système Casa était surtout pour la maison. On pourrait utiliser dans le jardin, mais on ne pourrait pas entendre la centrale car il n’y a pas de haut-parleur embarqué. Du coup, c’est une belle évolution », salue Manuela Nobel. Ceux qui disposaient du système Casa « demandent de plus en plus le nouveau modèle » glisse la responsable alarme de la Croix-Rouge. Une trentaine de clients en sont déjà équipés dans le Jura. /comm-jpi