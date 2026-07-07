Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Le Val-de-Travers tient sa nouvelle fée verte. C’est le projet de la Butterane Natacha Salvi qui a été retenu. Les membres de l’association Destination Val-de-Travers et la population étaient conviés mardi en fin d’après-midi pour donner leur avis sur deux propositions. La lauréate affiche un style manga. « Elle a un côté androgyne, elle peut parler à tous les enfants et à toute la famille », se réjouit Laure von Wyss, la coordinatrice de l’offre touristique du Val-de-Travers.

Dans un projet présenté en février à l’Assemblée générale, les prestataires touristiques de la région avaient clairement signifié qu’ils tenaient à garder une fée verte comme emblème. Deux dessinatrices ont été désignées pour imaginer la future mascotte. Le comité de l’association a fait son choix, mais il n’était pas unanime. Il a donc convié toute la population de la région au pique-nique de Destination Val-de-Travers pour procéder à un vote plus large. Quelque 25 personnes ont répondu à l’invitation.

Parmi les votants, il y avait Michel Riethmann, le papa de la première fée verte, créée en 1981. Il ne s’offusque pas du tout de voir un nouveau personnage féérique apparaître au Val-de-Travers. Il est très satisfait du choix opéré mardi. Il trouve la proposition de Natacha Salvi « très jolie, bien dessinée ». Il s’interroge toutefois sur les ailes qu’arbore la nouvelle mascotte. « Les fées, au départ, n’avaient pas d’ailes. Elles se déplaçaient comme par magie. C’est Shakespeare dans son livre “Le songe d’une nuit d’été” qui a introduit une fée avec des ailes. Walt Disney s’en est ensuite saisi. Aujourd’hui, c’est presque acquis qu’une fée doit avoir des ailes ».