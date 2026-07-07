Une nouvelle fée verte pour le Val-de-Travers

Les prestataires touristiques ont fait leur choix. C’est une nouvelle fée verte qui sera la mascotte de Destination Val-de-Travers. L’ancienne, créée en 1981 par Michel Riethmann pour représenter l’absinthe, continuera de vivre en parallèle.
Le Val-de-Travers tient sa nouvelle fée verte. C’est le projet de la Butterane Natacha Salvi qui a été retenu. Les membres de l’association Destination Val-de-Travers et la population étaient conviés mardi en fin d’après-midi pour donner leur avis sur deux propositions. La lauréate affiche un style manga. « Elle a un côté androgyne, elle peut parler à tous les enfants et à toute la famille », se réjouit Laure von Wyss, la coordinatrice de l’offre touristique du Val-de-Travers.
Dans un projet présenté en février à l’Assemblée générale, les prestataires touristiques de la région avaient clairement signifié qu’ils tenaient à garder une fée verte comme emblème. Deux dessinatrices ont été désignées pour imaginer la future mascotte. Le comité de l’association a fait son choix, mais il n’était pas unanime. Il a donc convié toute la population de la région au pique-nique de Destination Val-de-Travers pour procéder à un vote plus large. Quelque 25 personnes ont répondu à l’invitation.
Parmi les votants, il y avait Michel Riethmann, le papa de la première fée verte, créée en 1981. Il ne s’offusque pas du tout de voir un nouveau personnage féérique apparaître au Val-de-Travers. Il est très satisfait du choix opéré mardi. Il trouve la proposition de Natacha Salvi « très jolie, bien dessinée ». Il s’interroge toutefois sur les ailes qu’arbore la nouvelle mascotte. « Les fées, au départ, n’avaient pas d’ailes. Elles se déplaçaient comme par magie. C’est Shakespeare dans son livre “Le songe d’une nuit d’été” qui a introduit une fée avec des ailes. Walt Disney s’en est ensuite saisi. Aujourd’hui, c’est presque acquis qu’une fée doit avoir des ailes ».
Michel Riethmann : « Au départ, cette petite fée représentait le monde de l’absinthe. »
Pour Laure von Wyss, la coordinatrice de l’offre touristique du Val-de-Travers, le choix de cette nouvelle fée va permettre d’aller de l’avant dans l’offre de séjour destinée aux familles. « Il y a un enjeu à pouvoir décliner [la fée] de beaucoup de manières différentes, de la mettre en scène. Aujourd’hui, c’est quand même important de pouvoir faire des petites vidéos, avoir les outils techniques dans le dessin qui permettent de la décliner dans tout ce qui est possible graphiquement parlant ».
Laure von Wyss : « On souhaite faire un set de table qui sera dans tous les restaurants et un carnet pour les enfants lors de leur séjour au Val-de-Travers. »
Si le projet de Natacha Salvi est destiné avant tout à Destination Val-de-Travers, Laure von Wyss espère bien que la population va s’approprier la nouvelle mascotte.
« On souhaiterait que ça rayonne au-delà du projet initial. »
Quant à savoir quand la nouvelle fée verte prendra possession de son nouveau territoire, cela dépendra des disponibilités de sa dessinatrice. Les premiers sets couvriront peut-être les tables des établissements publics dès la fin de cet été. Mais pour sûr, la mascotte sera présente pour la prochaine belle saison. Quant à la fée imaginée il y a 45 ans par Michel Riethmann, elle continuera de vivre en parallèle. Elle est maintenant déclinée en peluche. /cwi