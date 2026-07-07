Neuchâtel: les ports sont des sites touristiques à développer

La consultation, menée entre mai et octobre 2025, a « montré un désir plus soutenu de valoriser le lac », a déclaré mardi à Keystone-ATS Jérôme Wessner, chargé de missions au Département du développement territorial et de l’environnement. Les ports de Neuchâtel, la Tène, Auvernier, St-Aubin, Cortaillod, St-Blaise, Hauterive, des Brenets (sur le Doubs) et du Landeron (sur le lac de Bienne) font partie des sites touristiques à développer.

Font partie de cette catégorie aussi, les trois villes du canton, ainsi que le Val-de-Travers et la Vue-des-Alpes. Ces sites « peuvent accueillir de nouvelles constructions, installations ou équipements touristiques qui s’inscrivent dans un développement touristique durable », a précisé Jérôme Wessner.

Le canton a identifié comme sites touristiques prioritaires à gérer le Creux-du-Van, les Gorges de l’Areuse et le Saut du Doubs. Le lac des Taillères et les tourbières aux Ponts-de-Martel en font aussi partie.





Flux touristiques sur les quatre saisons

Ces lieux « sont reconnus pour leur vocation touristique établie et font l’objet d’un développement touristique modeste et de mesures d’aménagement et de gestion visant à résoudre les potentiels conflits d’intérêts, notamment avec la protection de la nature et le paysage », a expliqué le chargé de projet.

Aussi bien pour les sites à développer qu'à gérer, le canton veut être attentif à répartir les flux touristiques sur les quatre saisons, à capter les revenus de l'activité touristique localement, à préserver les valeurs paysagères et naturelles et à limiter le dérangement de la faune. Une mobilité durable, en optimisant l'offre en transports collectifs et en gérant les accès de stationnement, devra notamment être mise en place.





Gestion durable des minéraux

L'adaptation du plan directeur concerne aussi la gestion des minéraux et vise à assurer une production locale durable de matières premières minérales et également l’utilisation du bois régional pour la construction. « Il convient toutefois de garantir les besoins de l'économie du canton », a ajouté le chargé de projet.

L’extension des sites existants - à privilégier - ou la création de nouveaux sites doit limiter leurs impacts sur l’environnement, la nature la flore ou les lieux bâtis, a précisé le canton. La consommation des graviers et des sables extraits - dits primaires - est à réduire par la valorisation des matériaux d’excavation, de percement et ceux d'autres chantiers.

L'adaptation des huit fiches du plan directeur cantonal doit encore recevoir l'approbation par la Confédération avant la mise en œuvre des mesures définies, a précisé le canton.

/ ATS