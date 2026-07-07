Deux chauffards pincés sur la N20

Deux automobilistes ont été flashés ces derniers jours à des vitesses excessives sur la N20. La Police neuchâteloise le rapporte mardi matin dans un communiqué. Le premier cas date du samedi 27 juin, vers 4 heures du matin. Un automobiliste trentenaire a fait une pointe à 144 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, peu après le tunnel des Hauts-Geneveys, direction La Chaux-de-Fonds.

À peu près au même endroit, le lendemain, soit le dimanche 28 juin, un conducteur de près de 40 ans a été contrôlé à 146 km/h à 20h17.

Les deux individus se sont vu retirer leur permis de conduire avec effet immédiat. Ils s'exposent à une suspension de leur permis pouvant atteindre deux ans, ainsi qu'à des poursuites pénales pour délit de chauffard. /comm-jhi