Alerte canicule : appel à la vigilance collective

Du mardi 7 au lundi 13 juillet, le canton de Neuchâtel va vivre une période de canicule de ...
Alerte canicule : appel à la vigilance collective

Du mardi 7 au lundi 13 juillet, le canton de Neuchâtel va vivre une période de canicule de degré 3 et des températures atteignant 35 degrés en plaine. Les autorités sanitaires cantonales lancent un appel à la solidarité envers les personnes âgées vivant seules à domicile.

Le Canton de Neuchâtel enjoint la population à vérifier que les personnes à risque boivent suffisamment. Le Canton de Neuchâtel enjoint la population à vérifier que les personnes à risque boivent suffisamment.

La canicule est de retour, du mardi jusqu’au lundi 13 juillet au moins, et avec elle les risques de déshydratation. Les températures maximales grimpant jusqu’à 35 degrés dans la journée et 23 degrés dans la nuit peuvent entraîner des conséquences graves sur la santé, rappelle le Canton de Neuchâtel dans un communiqué, ce mardi.

Il invite donc à porter « une attention particulière aux personnes âgées vivant seules à leur domicile ». Selon les données du Réseau hospitalier neuchâtelois, la majorité des patients hospitalisés pour une déshydratation en raison du dernier épisode caniculaire était âgée de plus de 85 ans et vivait seule à domicile. « L’isolement social est un facteur de risque majeur, aggravant la vulnérabilité physique face à la chaleur extrême », précise le communiqué.

Le Canton enjoint donc la population à effectuer une brève visite ou un appel téléphonique afin de s’assurer que les personnes concernées boivent régulièrement et suffisamment et qu’elles n’aient aucune altération de lucidité ou de signes de confusion. En cas de doute, il est nécessaire de contacter immédiatement son médecin traitant, voire le numéro d’urgence 144 en cas d’urgence vitale. /comm-bla


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